E’ allarme per Napoli-Milan: rischio doppio forfait

Allarme in vista di Napoli-Milan, big match della prossima giornata di Serie A: possibile un altro doppio forfait

La Serie A è pronta a riprendersi la scena dopo le due settimane di pausa. Lo stop per le Nazionali non è trascorso senza conseguenze, con diversi infortuni che hanno caratterizzato gli incontri delle varie rappresentative.

A farne le spese, ad esempio, anche il Milan che dovrà rinunciare a Kalulu alla ripresa del campionato. Un campionato che riprenderà per i rossoneri con la sfida fondamentale sul campo della capolista Napoli. Uno scontro che anticiperà il doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions. Sarà quella la vera sfida da vincere, anche se anche domenica sera Pioli non si può permettere passi falsi per evitare di mettere ulteriormente a rischio la qualificazione alla Champions League.

Una qualificazione che per Spalletti è ormai sicura, mentre lo scudetto si avvicina sempre di più. Gli azzurri hanno 19 punti di vantaggio sulla seconda attuale (la Lazio), mentre in caso di annullamento della penalizzazione per la Juventus, il distacco sarebbe ‘ridotto’ a 15 punti. C’è di che stare tranquilli anche se il tecnico toscano invoca sempre la massima concentrazione per evitare clamorosi colpi di scena. Intanto però c’è da registrare un doppio possibile forfait proprio in vista di Napoli-Milan.

Napoli-Milan, possibile doppio forfait per Spalletti

Napoli e Milan accelerano la preparazione in vista del ritorno in campo con Spalletti e Pioli che ritrovano alcuni dei nazionali.

Il tecnico dei partenopei potrebbe ritrovare proprio per domenica sera Giacomo Raspadori, di ritorno dall’infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre un mese. L’attaccante quest’oggi ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo, cosa che non hanno potuto fare altri due calciatori: Demme e Bereszynski. Per i due, con il polacco che si è fatto male in Nazionale, soltanto lavoro personalizzato e l’elevata possibilità che domenica sera non siano a disposizione del proprio allenatore come accadrà per Kalulu, sponda Milan.