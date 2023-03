Maxi rientro in gruppo: Alex Sandro a tempo record, Chiesa da valutare

La Juventus si raccoglie alla Continassa per riprendere gli allenamenti, ecco su chi potrà fare affidamento Allegri in vista della sfida di campionato contro il Verona

Terminata la breve parentesi dedicata alla disputa dei primi due incontri in programma per la fase a gironi delle Qualificazioni ad Euro 2024, i club hanno radunato le forze per prepararsi alla ripresa delle ostilità del campionato di Serie A nella fase più delicata della stagione. Anche la Juventus, dunque, ha accolto i propri fuoriclasse sui campetti della Continassa e Massimiliano Allegri si è messo subito all’opera con i primi allenamenti di preparazione alla imminente sfida contro il Verona.

Per l’occasione può dirsi certamente soddisfatto per aver recuperato a pieno titolo l’esterno basso di sinistra Alex Sandro, reduce da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, a tempi record. Anche il centravanti Arek Milik e il centrocampista Fabio Miretti hanno fatto rientro in gruppo, tra esercizi sul possesso palla e conclusioni in porta su azione. Quest’ultimo potrebbe essere una pedina molto importante considerata la doppia assenza di Adrien Rabiot e Leandro Paredes per squalifica. Tra i volti spuntava anche quello di Gleison Bremer, tornato dal ritiro con la Nazionale brasiliana a seguito delle amichevoli disputate localmente.

Chiesa lavora sodo, Allegri lo rivuole a disposizione

Ancora incerta è invece la condizione fisica di Federico Chiesa, verso il quale Allegri nutre speranza di poterlo convocare contro il Verona facendolo comunque partire dalla panchina. Per lui ancora sessioni di lavoro personalizzato in programma, per scongiurare ricadute e tenere sotto controllo l’intensità cui viene sottoposto dai preparatori atletici bianconeri.

Allo stesso modo anche il centrale Leonardo Bonucci ha svolto esercizi individuali, ma si esclude almeno per il momento che possa tornare in campo alla prossima partita. Per lui potrebbe esserci una parentesi dedicata nei prossimi impegni di Coppa Italia contro l’Inter.