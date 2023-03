Comunicato UFFICIALE: rischio penalizzazione o esclusione dal campionato

Sono giorni di grande movimento nell’ambiente della Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio: è arrivato un deferimento importante

Ieri ha preso il via, presso la Procura della Repubblica di Torino, il processo ‘Prisma‘ contro la Juventus. Una questione che esula dal piano sportivo, dove i bianconeri sono stati puniti dalla Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio con quindici punti di penalizzazione per la questione plusvalenze.

E, in attesa di capire cosa succederà col filone stipendi, così denominato, il 19 aprile prossimo verrà discusso il ricorso presentato dalla stessa società bianconera avversa questa penalizzazione corposa. Ma anche in Serie B c’è una squadra che ha problemi da risolvere con gli accertamenti Covisoc e, successivamente, col deferimento arrivato proprio nelle scorse ore. Stiamo parlando della Reggina di Filippo Inzaghi, in piena lotta playoff, che si è visto recapitare l’atto di deferimento per il mancato versamento dei contributi previdenziali e le ritenute Irpef sugli stipendi, invece regolarmente versati ai calciatori. Questo, perché il commissario nominato dal Tribunale che sta controllando l’attuale gestione del club reggino, vista la richiesta di ristrutturazione del debito di 13 milioni di euro, ha ritenuto queste spese non funzionali alla continuità d’impresa, come regolano le leggi. Una situazione paradossale che ha portato a questa situazione.

Rischio penalizzazione o esclusione dal campionato

“La Reggina ha ricevuto il prevedibile atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 febbraio. Siamo fiduciosi che potremo dimostrare la correttezza del percorso intrapreso già davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport”, il comunicato ufficiale della società calabrese. Nel frattempo, per evitare punizioni pesanti, il legale della Reggina ha incontrato la Procura federale per cercare di dipanare l’intricata matassa.

In ogni caso, cosa rischia la società del patron Felice Saladini? Secondo quanto sostiene il ‘Corriere dello Sport’, si va da una richiesta di quattro punti di penalizzazione, per il mancato pagamento nei termini stabiliti. E, in ultima analisi, addirittura all’esclusione del campionato nel caso in cui non riuscisse a sanare tali adempimenti. La Reggina è al lavoro per risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poter tornare a pensare solo al campionato cadetto e alla possibilità di conquistare la promozione in Serie A alla fine di questa stagione.