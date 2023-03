Incontro con la Procura Federale: così si evita la penalizzazione

Ieri sera c’è stato un summit tra il legale del club e la Procura federale. Deferimento in arrivo: ecco le ultime

A proposito di penalizzazioni, non è in discussione solo il ‘caso’ Juventus ma anche quello relativo alla Reggina. Ovviamente le (presunte) colpe sono differenti. Il club amaranto allenato da Pippo Inzaghi è a rischio penalità per non aver rispettato le scadenze Irpef. Ieri sera risulta esserci stato un incontro tra il legale della squadra attualmente settima in Serie B, Paolo Rodella, e la Procura federale.

Stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il summit è terminato in maniera soddisfacente anche se resta molto probabile l’arrivo di un deferimento – tra questa e la prossima settimana – nei confronti della società calabrese.

In sede dibattimentale, la Reggina cercherà in tutti i modi di far valere le proprie ragioni per scongiurare lo spauracchio di una penalizzazione che avrebbe delle ripercussioni in chiave lotta promozione in Serie A. Convinta di aver operato correttamente, il patron Saladini ha già avviato con il Tribunale una procedura di concordato nonché la ristrutturazione del debito generato dalle passate gestioni.