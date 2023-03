Juventus, Kostic incedibile ma non troppo: via con maxi offerta

Filip Kostic è una garanzia per la Juventus attuale, ma per i bianconeri non è del tutto incedibile: gli scenari

Rendimento alla mano, Filip Kostic è stato certamente il miglior acquisto della Juventus 2022/2023. Un giocatore fondamentale per Massimiliano Allegri e che tante castagne dal fuoco ha tolto ai bianconeri. Ma in ottica bianconera, non parliamo di un incedibile a livello assoluto. Il serbo potrebbe anche, a sorpresa, dire addio nella sessione estiva di mercato.

Il tutto è chiaramente legato agli scenari piuttosto incerti che riguardano la Vecchia Signora di questi periodi. Oggi a Torino si svolge l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, nelle prossime settimane si avranno i verdetti definitivi della giustizia sportiva sul caso plusvalenze e su quello della manovra stipendi. Aiutando a fare chiarezza su come la Juventus concluderà la stagione e quali saranno gli scenari futuri. Da questo punto di vista, nessuno scenario può essere escluso. E dunque anche uno come Kostic, a fronte di una offerta irrinunciabile, secondo ‘Tuttosport’, potrebbe essere ‘sacrificato’ sull’altare della ragion di stato bianconera, qualora occorresse monetizzare.

Calciomercato Juventus, Kostic freccia imprendibile sulla fascia: numeri impressionanti

Il suo acquisto estivo dall’Eintracht per 13 milioni di euro può considerarsi un vero e proprio affare da parte di Cherubini. Già adesso, il giocatore ha più che raddoppiato il suo valore di mercato, grazie, come detto, a prestazioni di sicura affidabilità nonché qualitative.

3 gol (tra cui quello pesantissimo di otto giorno fa contro l’Inter) e 12 assist in tutte le competizioni, 38 presenze totali su 39 gare ufficiali da parte dei bianconeri, di cui ben 34 da titolare. Terzo per minutaggio dopo Danilo e Rabiot, parliamo insomma di una autentica colonna della squadra di Allegri, da cui non ci si separerebbe di certo a cuor leggero. E naturalmente, l’infortunio di Kostic con la Serbia preoccupa molto la Juventus. Il laterale si sottoporrà probabilmente già oggi a esami per valutare le sue condizioni e capire se la presenza in campionato con il Verona sabato e per le sfide successive è a rischio.