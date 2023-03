Contratto firmato e annuncio UFFICIALE: addio Inter

Le ultime sul calciomercato nerazzurro con focus sull’intesa raggiunta e sull’annesso comunicato che ufficializza la buona riuscita della trattativa

L’Inter è a caccia di un vice Onana, finito nel mirino di Chelsea e Tottenham, considerato che non ha intenzione di prolungare il contratto di Handanovic in scadenza a giugno. Negli ultimi mesi, in tal senso, ha preso consistenza la candidatura di un ex Serie A. Nella fattispecie di un ex Juventus, il brasiliano Neto.

Trentaquattro anni il prossimo luglio, Neto è un portiere di esperienza e affidabilità. Uno senz’altro da Inter, come vice, problema è che proprio poco fa il Bournemouth ha annunciato in via ufficiale di avergli prolungato il contratto in scadenza – come quello del sopracitato Handanovic – in scadenza il 30 giugno.

Neto is here to stay ❤️ We’re delighted to confirm that Neto has signed a contract extension at #afcb ✍️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 27, 2023

Con il club rossonero attualmente penultimo in Premier League, in cui è approdato l’estate scorsa. Neto ha prolungato per altre tre stagioni, ovvero fino al 2026. L’Inter dovrà insomma guardare altrove per il ruolo di dodicesimo.