Pogba a rischio: “La società è pronta a muoversi”

La stagione di Paul Pogba fino a questo momento è una delusione, anche la Juventus ha dubbi: “Se andrà avanti così qualcosa accadrebbe”

L’entusiasmo della tifoseria e di tutto l’ambiente bianconero al momento del ritorno di Paul Pogba resterà uno degli highlights di questa stagione. Quel sentimento, però, non si è tradotto sul campo e ora l’entusiasmo si è tramutato in sconforto.

Il francese ha giocato solamente 35 minuti in stagione, con il conto delle partite saltate che è già salito a quota 35. Dopo l’ultimo infortunio muscolare il ‘Polpo’ è apparso estremamente giù di morale, rifiutandosi di fare le foto con i tifosi al J-Medical e ora sta lavorando per recuperare il prima possibile. In questo finale di stagione Massimiliano Allegri spera di poter contare anche sulle qualità di Pogba, per dare l’assalto al quarto posto e per vincere Coppa Italia ed Europa League. In tutto questo, la Juventus starebbe facendo le sue valutazioni.

Riflessioni in corso su Pogba: “Ha buttato un anno”

Ai microfoni di ‘Top Planet’, Angelo Raffino ha espresso tutte le sue perplessità sul ‘Polpo’ bianconero: “Su Pogba i dubbi ci sono perché per l’ultimo Pogba di grande livello si deve andare indietro di anni”.

Secondo il giornalista, poi, anche la Juventus starebbe facendo le sue riflessioni. “Ha buttato un anno e, se andrà avanti così anche nella prossima stagione, qualcosa per Pogba accadrebbe”. In particolare, “se Pogba è in un punto della carriera in cui non ha molto da dare, se le cose non cambiassero, la società si muoverebbe”. Insomma, attenzione a quello che potrebbe accadere a Torino nei prossimi mesi.

Infine, Angelo Raffino ha parlato anche di altri due giocatori che restano protagonisti nel dibattito a tinte bianconere. “Federico Chiesa tornerà il giocatore che era. I conti su Rabiot vanno fatti adesso ed escludo che la situazione di Paul Pogba possa influire sul rinnovo del francese”. La Juventus vorrebbe riuscire a trovare la quadra per trattenere il ‘Duca’ a Torino, dove negli ultimi mesi è diventato uno dei capisaldi dell’undici di Massimiliano Allegri. Poter contare su un grande Pogba, tuttavia, potrebbe aiutare la Juventus a prendere la decisione su Rabiot con maggiore serenità.