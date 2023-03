Nuovo infortunio per Pogba: rischia un mese di stop, esami al J-Medical

Esami in corso per Paul Pogba al J-Medica, il francese rischia un mese di stop: la situazione infortunati in casa Juventus

Quella di ieri doveva essere la giornata di Paul Pogba e, invece, nella rifinitura mattutina in vista del match contro la Sampdoria è arrivato l’ennesimo infortunio: oggi i controlli al J-Medical.

Questa mattina il ‘Polpo’ è arrivato al J-Medical per sottoporsi a nuovi esami, si teme lo stiramento alla coscia e uno stop di 3-4 settimane. Sicuramente non ci sarà per la doppia sfida con Friburgo ed Inter, prima della sosta delle nazionali. Saranno, quindi, 37 le partite saltate da Pogba in questa stagione, con la speranza di riaverlo almeno dopo la sosta. Oltre al francese, contro la Sampdoria sono usciti doloranti anche Bremer e Leonardo Bonucci: le ultime.

Controlli al J-Medical anche per Bonucci: Bremer non preoccupa

Prima le buone notizie, nessuna preoccupazione per quanto riguarda Gleison Bremer. Il brasiliano non dovrà nemmeno sottoporsi a degli accertamenti e dovrebbe esserci per il ritorno contro il Friburgo.

Leonardo Bonucci questa mattina è arrivato zoppicando in maniera vistosa al J-Medical, dove è rimasto una mezz’ora per sottoporsi a tutti i controlli del caso. All’uscita ha voluto tranquillizzare i tifosi presenti: “Sto bene”, queste le dichiarazioni a caldo del capitano bianconero. Anche in questo caso, non filtra grande preoccupazione da parte della Juventus.