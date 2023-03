L’Italia stavolta non fallisce: Retegui apre, Pessina chiude i conti a Malta

L’Italia di Roberto Mancini batte in trasferta Malta: prima vittoria nel cammino per Euro 2024 per gli azzurri. Ancora a segno Retegui

L’Italia dimentica l’Inghilterra e in quel di Malta centra la prima vittoria del girone nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno.

E’ ancora Mateo Retegui a prendersi la scena, segnando il secondo gol consecutivo dopo la rete all’esordio contro gli inglesi a Napoli. Stavolta il sigillo del centravanti del Tigre vale però la vittoria agli Azzurri di Mancini: dopo un inizio sofferto, con Donnarumma provvidenziale, è il bomber italo-argentino al 16′ a sbloccare la contesa con un preciso colpo di testa sul corner di Tonali. L’Italia perde Gnonto per infortunio ma preme sull’acceleratore e dieci minuti più tardi trova il raddoppio grazie a Pessina. Il capitano del Monza è il più lesto a correggere in rete il cross di Emerson dalla sinistra deviato da Tonali.

Nella ripresa l’Italia controlla le operazioni senza incantare, con Malta pericolosa soltanto in un paio di mischie nell’area di Donnarumma. Nell’ultima parte della ripresa entra anche Scamacca al posto di Retegui, che all’uscita dal campo riceve i complimenti del Ct Mancini. E proprio l’attaccante del West Ham ha subito la chance per il tris, sventata però dal portiere di casa Bonello. Finisce 2-0 per gli Azzurri, che portano così a casa la prima vittoria delle qualificazioni ad Euro 2024 dopo il ko casalingo del ‘Maradona’ contro l’Inghilterra.

Malta-Italia: il tabellino del match, Retegui ancora a segno

MALTA-ITALIA 0-2

16′ Retegui; 27′ Pessina

Malta (3-5-2): Bonello; Apap (85’ Brown), Borg, Attard (64’ Z. Muscat); J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat (76’ Dimech), Corbolan; Satariano (64’ Nwoko), Jones (76’ Teuma). CT: Marcolini

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (46’ Darmian), Scalvini (84’ Toloi), Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali (67’ Verratti); Politano, Retegui (67’ Scamacca), Gnonto (21’ Grifo). CT Mancini

Arbitro: Kabakov (Bulgaria)

Ammoniti: Di Lorenzo (I), Scalvini (I)

Espulsi:

Note: recupero 4′ e 3′