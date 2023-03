Retegui fa ‘piangere’ Immobile: Mancini si prende la sua rivincita

Mateo Retegui segna e convince anche i più scettici: il nuovo bomber della Nazionale non fa rimpiangere Immobile nell’attacco della Nazionale azzurra

Grande impatto per Mateo Retegui con la maglia dell’Italia. Dopo il guizzo con l’Inghilterra, alla fine inutile ai fini del risultato finale, il centravanti italo-argentino in forza al Tigre ha aperto le marcature nelle trasferta degli Azzurri contro Malta.

Due su due per il 24enne attaccante, finito inevitabilmente sul taccuino di diverse società europee sul mercato con Inter, Milan e Roma in prima fila nel campionato italiano. I tifosi sui social applaudono la scelta del Ct Mancini di puntare su Retegui, promosso a pieni voti dopo le prime apparizioni con la casacca azzurra. Tanti utenti su Twitter tirano fuori il paragone con Ciro Immobile, che spesso non ha convinto in Nazionale. E’ un plebiscito in favore di Retegui, che pure dai più scettici viene indicato come l’attaccante del nuovo corso per la selezione di Roberto Mancini.

#Retegui

2 partite in Nazionale

2 gol #Immobile

55 partite in Nazionale (8 anni)

15 gol Ciro è stato un piacere 👋 #Italia pic.twitter.com/LN7sjlGF3u — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) March 26, 2023

#MaltaItalia #Retegui ha fatto piu gol di Immobile in due europei. — L’Indignato#1 (@d_corniola) March 26, 2023

#Retegui è uno per il quale, al giusto prezzo, vale fare un tentativo. — Ripper (@__Ripper__) March 26, 2023

Un giocatore della Nazionale Italiana non segnava due gol nelle sue prime due partite ufficiali dal Governo Moro III.#MaltaItalia #Prati #Retegui — Davide Capano (@davide_capano) March 26, 2023

E Immobile a casa a piangere #retegui — Davide Gimondo (@DaveGimo) March 26, 2023

Criticato perché non parla italiano, criticato perché non canta l’inno, criticato perché oriundo, criticato perché sconosciuto.Solo critiche per #Retegui in questi giorni. Lui ha fatto rispondere il campo, con due gol in una partita e quindici minuti.

Grazie Matèo🔥#MaltaItalia pic.twitter.com/erVDmJNWyM — Gerardo (@g_erry2) March 26, 2023