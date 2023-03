Il presidente rossonero si fa da parte: “Autogestione”

Dopo l’ultima pesante sconfitta, anche il presidente rossonero annuncia la possibilità di lasciare: “La squadra è in autogestione”

C’è aria di tempesta e di rivoluzione. L’ultima sconfitta ha minato completamente l’ambiente e dopo le contestazioni dei tifosi si potrebbe andare incontro ad uno scenario clamoroso.

In quel di Foggia la situazione si è fatta davvero pesante. La sconfitta contro il Monterosi ha scatenato forti contestazioni da parte dei tifosi e ha portato alle dimissioni dell’allenatore. Somma, infatti, nel post partita ha annunciato che avrebbe presentato le dimissioni alla società e così è stato. Le contestazioni da parte dei tifosi non hanno coinvolto solamente il tecnico, ma si sono estese anche al Presidente Canonico: anche lui adesso starebbe valutando l’addio.

Foggia nel caos, Canonico: “Sono disposto a farmi da parte”

Il presidente Canonico ha parlato della situazione in cui si trova il Foggia in questo momento, con la squadra che di fatto si trova in autogestione: “I ragazzi adesso devono dimostrare di essere dei fuoriclasse”.

Le dichiarazioni più pesanti del presidente rossonero, però, riguardano la possibilità di lasciare il club. “Sono disposto a farmi da parte, purché ci sia qualcuno interessato”. Canonico ha anche voluto precisare che “non mancherà l’apporto economico per l’autogestione, io non ho mai fatto fallire nessuna squadra”. La contestazione dei tifosi ha colpito nel profondo il presidente, che sta valutando così di cedere il club.

Una risposta alle critiche dei tifosi, in ogni caso, ha voluto darla. “Un presidente che ci mette la faccia, che mette i soldi, non ci sta ad essere il bersaglio. Sicuramente arriverà qualcuno in grado di farvi arrivare primi”. Infine, il presidente del Foggia ha commentato la decisione dell’allenatore che, come detto, si è dimesso: “Avrà trovato problemi interni allo spogliatoio. Abbiamo toccato il fondo, mi ferisce essere bersagliato da tutti”.