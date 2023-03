Sconfitta in casa e il tecnico dice addio: “Dimissioni irrevocabili”

L’annuncio dell’allenatore arriva dopo il ko casalingo e spiazza tanti tifosi: “Non sono più in grado di gestire questa rosa e mi faccio da parte”

Il ko casalingo spinge il tecnico a dare le dimissioni. “Dimissioni irrevocabili“, quelle di Mario Somma da allenatore del Foggia dopo la sconfitta in casa contro il Monterosi Tuscia, ultimo in classifica. 1-2 il risultato finale della partita, con l’inutile rete dei pugliesi giunta al quinto di recupero con Beretta.

“Do le dimissioni irrevocabili, è stata un’esperienza bellissima, mi spiace aver dato una brutta giornata a questi tifosi. Non sono più in grado di gestire questa rosa e mi faccio da parte – le sue parole ad ‘Antenna Sud’ – È giusto che la palla passi a qualcun altro”, ha detto Somma che lascia la squadra rossonera dopo appena sei partite e al sesto posto (in piena zona playoff) nel Girone di Serie C.

L’allenatore 59enne nativo di Latina era subentrato a Gallo il 23 febbraio scorso, ottenendo – compreso oggi – 3 vittorie e altrettante sconfitte. “Il Foggia avrà un tifoso in più – si è congedato – ringrazio tutti per la possibilità e per come sono stato accolto”