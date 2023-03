Brozovic non basta all’Inter: servono 58 milioni per la svolta

Brozovic non è più indispensabile nell’Inter: il croato è sul mercato, ma la strada per il sostituto è tutta in salita per i nerazzurri

Potrebbe mutare profondamente la rosa dell’Inter in vista della prossima stagione. Sono diversi i giocatori in scadenza di contratto nello scacchiere di Simone Inzaghi, oltre a quale elemento che dovrà essere sacrificato per fare cassa e dare ossigeno alle finanze di Zhang.

Tra questi figura anche Marcelo Brozovic, non più imprescindibile nella formazione nerazzurra. Il nazionale croato è la controfigura del giocatore determinante ammirato nelle scorse stagioni e contro la Juventus tornato titolare in regia è stato uno dei peggiori in campo nella formazione interista. L’ex Dinamo Zagabria ha pagato il lungo stop per infortunio, ma sembra che qualcosa si sia comunque rotto con l’Inter e l’ambiente. Da imprescindibile a sacrificabile, il passo è breve: Brozovic non è più un incedibile per Marotta e Ausilio, con Calhanoglu che ha convinto in regia davanti la difesa. La dirigenza di Viale della Liberazione sta spingendo infatti per il rinnovo del turco, ascoltando invece le offerte che potrebbero arrivare in estate per ‘Brozo’.

Calciomercato Inter, strada in salita per Kessie: gli scenari

Dopo gli ultimi mesi il cartellino del croato si è deprezzato, però Marotta spera di ricavare 35-40 milioni dalla sua cessione. Brozovic ha estimatori in Premier League e nella Liga, dove spicca l’interesse di Xavi per il Barcellona. E l’incastro è presto fatto: il classe ’92 sul piatto per Franck Kessie, vecchio pallino dell’Inter e del Ds Ausilio.

L’intreccio di mercato negli ultimi tempi sembra però più complesso, visto che l’ex Milan ha scalato le gerarchie nell’undici di Xavi dove si è ritagliato un ruolo finalmente da protagonista, decidendo nell’ultima giornata nel recupero il ‘Clasico’ contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. Kessie già a gennaio era stato corteggiato dall’Inter, prima di chiudere le porte al ritorno in Italia per giocarsi le proprie carte in Catalogna almeno fino al termine della stagione. Giocando con continuità l’ivoriano difficilmente aprirebbe le porte all’addio, mentre il Barça non lo cederebbe a cuor leggero valutando non meno di 30 milioni di euro.

I blaugrana accetterebbero eventualmente anche un prestito, ma con la garanzia dell’obbligo di riscatto. Inoltre, Kessie chiederebbe almeno un ingaggio pari ai quasi 7 milioni all’anno che percepisce al momento in Spagna. Un quadriennale a quelle cifre comporterebbe una spesa da 58 milioni di euro per l’Inter tra costo del cartellino e stipendio. Cifre decisamente onerose in questo preciso periodo storico per la società di Zhang, a meno che non si sacrifichi sul mercato qualche pezzo pregiato come appunto Brozovic.