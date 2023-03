PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus 0-1: Rabiot dominante, Lautaro non morde

Inter-Juventus: pagelle e tabellino del big match di San Siro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La zampata di Kostic decide il Derby d’Italia

La Juventus fa suo il Derby d’Italia non senza polemiche: vittoria di misura per 1-0 sull’Inter e nerazzurri furiosi per la rete convalidata a Kostic nel primo tempo.

L’arbitro Chiffi conferma anche dopo la revisione VAR la rete del serbo sul presunto doppio tocco di braccio da parte di Rabiot e Vlahovic, scatenando le proteste di Inzaghi e di tutta San Siro. Il francese è dominante e fa la differenza, ottima prova anche di Locatelli e Fagioli nella mediana bianconera. Nell’Inter delude Lautaro Martinez, malissimo anche Dumfries. Barella ci prova e poi non gradisce la sostituzione.

INTER

Onana 5,5 – Incerto con i piedi e almeno stasera non dà la sensazione di essere sicurissimo neanche tra i pali.

Darmian 6 – Insieme a Dumfries soffre nel contenere i blitz di Kostic. Lascia troppo margine al serbo per prendere la mira e bucare Onana. Risale la china dopo l’intervallo, tempestivo nell’anticipare Vlahovic (79′ Correa SV).

De Vrij 5,5 – Torna titolare vista l’emergenza in difesa. Vlahovic lo porta a spasso e fatica ad anticipare il numero 9 bianconero.

Acerbi – Il migliore della difesa interista, nonostante un guaio fisico accusato nel primo tempo. Si sgancia ‘alla Bastoni’ per dar man forte a Dimarco.

Dumfries 4,5 – Spaesato e in balia di Kostic sul binario destro dell’Inter. Anche i compagni hanno poco fiducia in lui e lo sollecitano poco quando i nerazzurri spingono in avanti (83′ Bellanova SV).

Barella 6,5 – Moto perpetuo, suona la carica fin dal primo minuto. Impegna due volte Szczesny e lo trovi ovunque a catturare palloni. Come sempre un po’ nervoso, non gradisce il cambio e si arrabbia (63′ Mkhitaryan 5,5 – Non cambia registro al centrocampo di Inzaghi).

Brozovic 5 – ‘Brozo’ in versione rallentatore: non velocizza la manovra, le idee sono annebbiate rispetto al giocatore ammirato nelle ultime stagioni. Decisamente meno brillante rispetto a Calhanoglu in cabina di regia.

Calhanoglu 5 – Parte bene, con grande agonismo tornando nel vecchio ruolo. Strada facendo è meno lucido del solito nel gestire le operazioni palla al piede. Sciupa una ghiotta chance ad inizio ripresa.

Dimarco 5,5 – De Sciglio fa soltanto la fase difensiva e di questi tempi non è certamente un fulmine di guerra: non ne approfitta a sufficienza (63′ D’Ambrosio 5,5 – Non è propriamente il suo ruolo e si vede).

Lautaro Martinez 5 – Prende una botta già nel riscaldamento da Acerbi e nel primo tempo è toccato duro anche da Locatelli. Si innervosisce e non morde come dovrebbe negli ultimi sedici metri.

Lukaku 6 – Duello rusticano con Bremer, senza esclusioni di colpi. Sfrutta la prestanza fisica creando varchi importanti per i compagni e nella prima parte manda in porta Barella. Gli manca l’acuto, ma la prova del belga è comunque positiva (79′ Dzeko SV).

All. Inzaghi 5,5 – Inter sfortunata negli episodi, il tecnico è furente per la rete convalidata a Kostic. I nerazzurri soffrono però le ripartenze della Juve e nella ripresa manca la necessaria lucidità nell’assalto alla porta di Szczesny. In campionato è un’altra storia rispetto alla Champions e adesso il quarto posto è a rischio.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Riflessi pronti nella prima parte di gara, quando si oppone due volte va Barella. Per il resto è poco sollecitato dagli attaccanti interisti.

Gatti 6,5 – Allegri lo conferma dopo l’ottima prova di Friburgo. Rude in marcatura, non fa complimenti. Ha un giallo sulle spalle e nella ripresa fa ancora più attenzione. Determinante nel finale sventando la minaccia su Dumfries.

Bremer 6 – Sono scintille con Lukaku e la panchina lo invita a restare calmo. Il belga è un osso duro e l’ex Torino con tutte le difficoltà del caso tiene comunque botta.

Danilo 6,5 – Sempre al posto giusto, non perde mai calma e concentrazione. Stagione coi fiocchi, il capitano non sbaglia un colpo.

De Sciglio 5,5 – L’anello debole dello scacchiere bianconero. Fortuna di Allegri, l’inter non ne approfitta da quel lato (75′ Cuadrado SV).

Fagioli 7 – Sostanza, qualità e tanta corsa in mediana. Merita a pieno titolo di essere un titolare di questa Juventus. E probabilmente avrebbe meritato anche la convocazione in azzurro…

Locatelli 7 – Metronomo e scudo davanti la difesa. E’ sempre al posto giusto nello spezzare le trame avversarie e nel verticalizzare con velocità l’azione. Forse la migliore prestazione stagionale da parte dell’ex Sassuolo.

Rabiot 7,5 – Altra prestazione da top player per il nazionale francese. Dominante a centrocampo, quando galoppa son dolori per l’Inter. Spacca in due la difesa nerazzurra e consegna a Kostic la palla che vale il vantaggio. Allegri farà di tutto per tenerselo stretto.

Kostic 7,5 – Il soldatino per eccellenza non tradisce mai Allegri. Prestazione continua e di qualità, impreziosita dalla stoccata che incenerisce Onana e l’Inter. Terzo gol stagionale dopo una valanga di assist: classe operaia al potere.

Soulé 6 – Allegri è in emergenza e scommette sul baby argentino dietro Vlahovic. Cerca di ricamare, ma alle volte è un po’ leggeranno nella giocata (66′ Chiesa 6 – In contropiede sfiora il raddoppio, prima di farsi male nuovamente – 82′ Paredes SV).

Vlahovic 6 – Non timbra il cartellino, ma questa volta è preziosissimo per la squadra con il suo gioco di sponda. Allegri apprezza e lo applaude dalla panchina, in ripartenza per un soffio non marca il sigillo del 2-0 per la ‘Vecchia Signora’.

All. Allegri 7 – Prestazione di sostanza ed efficacia nelle ripartenze. Il canovaccio è chiaro, squadra solida e pronta a colpire negli spazi. Coraggiosa la mossa Soulé, ma sono Rabiot (ancora una volta) e il preziosissimo Kostic a sparare il Derby d’Italia. Si arrabbia nel recupero e guarda gli ultimi minuti dal tunnel degli spogliatoi. Senza la penalizzazione sarebbe a +6 sull’Inter e a +8 sul Milan: il primo degli umani dietro all’irraggiungibile Napoli.

Arbitro: Chiffi 4 – La decisione di convalidare la rete di Kostic, nonostante una lunghissima revisione al VAR, farà certamente discutere. Ma è tutta la sua direzione a non convincere: protagonista in negativo del Derby d’Italia del ‘Meazza’.

TABELLINO

INTER-JUVENTUS 0-1

27′ Kostic

Inter (3-5-2): Onana; Darmian (79′ Correa), de Vrij, Acerbi; Dumfries (83′ Bellanova), Barella (63′ Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (63′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez, Lukaku (79′ Dzeko). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Fontanarosa, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (75′ Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé (66′ Soulé – 83′ Paredes), Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Di Maria, Sekulov, Iling-Junior, Barrenechea. Allenatore: Allegri

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Barella (I), Gatti (J), Rabiot (J), Danilo (J)

Espulsi: D’Ambrosio (I), Paredes (J)

Note: recupero 5′ e 5′; spettatori 75.224