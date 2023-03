“Stiamo lavorando”: nuovo stadio Milan, parla Cardinale | VIDEO CM.IT

Il patron rossonero si è fermato a parlare con i cronisti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, dopo l’incontro in Regiona Lombardia

“Si è trattato di un buon meeting, stiamo lavorando. Per ora non ci sono novità”. Così il patron del Milan Gerry Cardinale a margine del summit in Regione Lombardia con tema il nuovo stadio di proprietà del club rossonero in zona La Maura.

Le parole di Cardinale arrivano qualche ora dopo quelle di Beppe Sala, Sindaco di Milano, al termine del vertice con lo stesso Milan. “Hanno confermato la volontà di procedere su La Maura, ma ho chiesto per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a ‘San Siro'”.

“Per quanto riguarda La Maura – ha aggiunto Sala – ho ribadito che prendo atto del loro interesse. Ora serve un progetto, che il Milan ritiene di poter presentare in un paio di settimane. Per me è importante che venga trovata una definizione sul processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, pderché non si può rimanere sospesi”.