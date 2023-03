Stadio del Milan, incontro in Regione per Cardinale e Furlani | CM.IT

Oggi il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è sbarcato a Milano e, insieme all’AD Giorgio Furlani, ha avuto un incontro per lo stadio

Nuova giornata intensa per Gerry Cardinale. Il numero uno del Milan è sbarcato in città in mattinata, incontrando il Sindaco Sala. Sul tavolo della discussione è chiaramente finito il nuovo stadio. Il presidente di RedBird ha ribadito al primo cittadino milanese la volontà di voler costruire l’impianto a La Maura.

Previsto fra 2-3 settimane un nuovo incontro per la presentazione del progetto. La volontà di accelerare è testimoniata anche da un secondo summit in Regione Lombardia.

Come testimoniano le immagini di Calciomercato.it, Gerry Cardinale, accompagnato dall’Amministratore Delegato rossonero, Giorgio Furlani, e da un consulente sulla costruzione dello stadio, ha varcato i cancelli per incontrare il Presidente Attilio Fontana. La riunione è iniziata alle 16. Resta in piedi anche la possibilità di costruire lo stadio a Sesto San Giovanni, ma ad oggi è il piano B vista la volontà di rimanere a Milano. Il meeting tra Beppe Sala e i vertici del Milan (tra cui anche il presidente Paolo Scaroni) è durato un’ora più o meno ed è andato in scena a Palazzo Marino.

Nuovo stadio Milan, Sala: “Il progetto va presentato entro due settimane”

Il sindaco di Milano, poi, si è così espresso sull’incontro a margine del cantiere del nuovo policlinico: “Il Milan ha confermato la volontà di procedere nella zona di La Maura. Abbiamo una discussione aperta e formale sull stadio vicino San Siro, ma chiaramente se non intendono realizzarlo devono farmelo sapere“.

Prima di procedere, Sala vuole che sia presentato il progetto: “Va fatto entro due settimane. Si tratta di una prassi formale, necessaria per avviare il procedimento. È importante, però, che il processo amministrativo avviato sullo stadio vicino San Siro trovi una definizione“. Chiosa finale sull’Inter: “Con loro non ho parlato. Al momento non manifestano altre opzioni“. Insomma, questa giornata potrebbe portare a breve delle novità interessanti sul nuovo stadio del Milan. Vi terremo aggiornati.