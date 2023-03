Inter, Dzeko ha scelto: l’annuncio sul futuro

L’attaccante dei nerazzurri ha le idee chiare su cosa vuole fare la prossima stagione. Le sue dichiarazioni dal ritiro della Nazionale non lasciano dubbi

Non sono certo pochi i calciatori che a fine stagione rischiano di dire addio all‘Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha diversi elementi che vedranno scadere il proprio accordo il prossimo 30 giugno. Tra questi c’è anche Edin Dzeko.

L’attaccante bosniaco, che lo scorso 17 marzo ha compiuto 37 anni, non ha certo voglia di appendere gli scarpini al chiodo e dal ritiro della propria nazionale ha voluto ribadire il concetto: “Se ho 37 anni e sono ancora qui significa che ho ancora voglia di giocare – riporta gazzetta.it -. Molti alla mia età si ritirano, ma io non nutro lo stesso desiderio. Nell’Inter gioco ogni tre giorni e non voglio né ho bisogno di fare una pausa in queste due settimane. Punto a dare il mio contributo alla squadra per fare in modo che la Bosnia ottenga una storica qualificazione agli Europei. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ma ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra”.

Inter-Dzeko, si lavora al rinnovo: il punto della situazione

Dzeko dunque sta davvero bene fisicamente ed è la stagione che sta disputando alla grande a dirlo. Il bosniaco ha giocato ben 38 partite con la maglia nerazzurra addosso, con oltre 2200 minuti.

L’ex Roma grazie ad un ottimo avvio è riuscito ad arrivare in doppia cifra – sono undici i centri, oltre a cinque assist – ma ora la rete in campionato manca dallo scorso 4 gennaio.

Questi sono, comunque, i giorni del possibile rinnovo. Le parti, però, ancora non hanno raggiunto un accordo. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, c’è distanza tra la richiesta (5 milioni, ovvero lo stipendio attuale), e l’offerta di circa 3/3,5 milioni con i bonus. Si sta lavorando anche sulla durata del contratto perché come si può evincere dalle parole in conferenza, Dzeko non pensa certo di appendere gli scarpini al chiodo al termine della prossima stagione.