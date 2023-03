Sarri ora ci crede, scippo alla Juventus e nuovo alleato

Dopo il derby, la Lazio si rilancia prepotentemente nella corsa Champions: e Sarri si prepara a sfidare la Juventus, in campo e non solo

Tra alti e bassi e una lunga fase di adattamento, Maurizio Sarri sembra aver trovato la ‘sua’ Lazio. E in questo momento, dopo il derby vittorioso con la Roma, sogna davvero, dall’alto del secondo posto, la prossima Champions. Cruciale potrebbe essere il match del sabato di Pasqua, all’Olimpico, contro la Juventus in rimonta. Una sfida carica di tanti significati per il tecnico, ex dell’ultimo scudetto dei torinesi, e che si trasporta anche fuori dal campo. L’allenatore toscano infatti sogna il doppio ‘sgarbo’ ai bianconeri. Che coinvolge anche Cristiano Giuntoli.

Come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli è da tempo nel mirino della Juventus come nuovo ds, per la ricostruzione del club bianconero, ma viene ambito anche in Premier League. Secondo il ‘Messaggero’, Sarri lo vorrebbe al suo fianco, come negli anni di Napoli, e vorrebbe sottoporre la sua candidatura a Lotito, per far decollare definitivamente il suo progetto. Con Tare, c’è stata pochissima intesa innanzitutto sulle idee calcistiche, come dimostrano i ripetuti scontri tra i due, anche in tempi recenti, con toni che spesso sono stati sopra le righe. Soprattutto, l’allenatore pare intenzionato a forzare la mano col suo presidente con una sorta di aut-aut: o lui, o l’attuale ds.

Giuntoli, tra la ‘chiamata’ di Sarri, la tentazione Juventus e il ciclo Napoli

Giuntoli alla Lazio è uno scenario che in realtà appare piuttosto complicato. Il legame con il tecnico biancoceleste c’è, ma come detto ci sono tante società interessate. E soprattutto, in questo momento c’è una annata trionfale con il Napoli che sta per arrivare a compimento.

Giuntoli è uno degli artefici del ‘miracolo’ partenopeo, che tra qualche settimana troverà realizzazione nello scudetto. E che in primavera altre soddisfazioni potrebbe regalare all’ambiente azzurro, con la possibilità di una cavalcata storica in Champions League. Insomma, c’è la possibilità concreta, per il Napoli, di provare ad aprire un ciclo. E non è detto dunque che il ds lasci gli azzurri, anzi.