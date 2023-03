Ciclone Conte, torna e stravolge il mercato dell’Inter

Per Conte l’avventura al Tottenham è al capolinea, ipotesi di ritorno all’Inter: ecco il mercato per il tecnico salentino

The End. La parola fine all’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è ormai imminente, come raccontato da Calciomercato.it.

Le strade del tecnico italiano e del club londinese sono destinate a separarsi a breve: una decisione che da tempo era nell’aria e che ora sembra essere diventata indifferibile. Per l’allenatore salentino la destinazione più probabile per la prossima stagione è un ritorno in Italia, con la possibilità di sedersi su una panchina già conosciuta. Juve e Inter le indiziate principali ma con i bianconeri alle prese con le note questioni extra-campo e un Allegri saldamente al comando della squadra, è l’ipotesi nerazzurra quella che potrebbe decollare con maggior facilità nei prossimi mesi.

Conte all’Inter si è trovato bene ed ha riportato uno scudetto che mancava da tempo. L’addio è arrivato per divergenze sul fronte mercato e questo è un aspetto da tener ben presente: che campagna acquisti ci sarebbe con il suo ritorno?

Calciomercato Inter, il ritorno di Conte: le scelte sul mercato

Più che sugli acquisti, la maggior parte del lavoro di Conte in ottica mercato potrebbe essere incentrato sulle conferme. Alcune assolutamente imprescindibili per il suo credo tattico.

Ecco allora che Bastoni non potrebbe essere ceduto, così come Barella e Lautaro Martinez, mentre il tecnico potrebbe chiedere la conferma anche di Romelu Lukaku. Il belga ha reso al massimo proprio guidato da Conte e non è un segreto il grande feeling che c’è tra i due. Brozovic potrebbe tornare ad essere centrale nella nuova Inter, mentre qualche dubbio c’è su Calhanoglu. Sul fronte uscite, Dumfries sarebbe l’indiziato numero 1, mentre in entrata molto dipenderà dal budget a disposizione. Un esterno destro, con l’uscita dell’olandese, sarebbe fondamentale, come anche due difensori visto l’addio di Skriniar e quello probabile di de Vrij.

Scalvini è uno dei nomi che l’allenatore avrebbe voluto anche a Londra, mentre dal Tottenham (tramite Barcellona) potrebbe essere Lenglet uno dei nomi da tenere d’occhio. Prima di tutto servirà però vedere se effettivamente Conte tornerà nerazzurro. L’idea è sul tavolo.