Conte-Tottenham ai titoli di coda: le ultime di CM.IT

Il futuro di Antonio Conte è lontano dal Tottenham: le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sulla posizione del tecnico

Per Conte e il Tottenham si è ormai giunti ai titoli di coda. L’avventura del tecnico salentino sulla panchina degli Spurs è arrivata alla stazione conclusiva dopo la sfuriata dell’allenatore nella conferenza che ha fatto seguito al pareggio contro il Southampton.

Una rottura apparentemente insanabile tra le parti che, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, aumenta le probabilità di una separazione già prima della fine della stagione. Del resto la pausa per le Nazionali fornisce l’occasione ideale per un cambio in panchina e il patron Levy potrebbe sfruttarlo per allontanare l’ex Inter e Juventus.

Un addio che arriverebbe a dieci giornate dalla fine della Premier League con il Tottenham in piena lotta per un piazzamento in Champions, competizione dalla quale la squadra è appena uscita per mano del Milan. La classifica vede gli Spurs attualmente al quarto posto ma con la possibilità per Newcastle e Brighton di superarli in classifica, avendo alcune partite da recuperare.

Tottenham, Conte verso l’addio: i dettagli

Una situazione che, complice anche le recenti dichiarazioni di Conte, potrebbero spingere il Tottenham ad anticipare la separazione che – da contratto – avverrebbe a fine stagione.

Conte, intanto, ha approfittato della pausa del campionato per fare ritorno in Italia, dove già era stato durante il periodo di convalescenza in seguito all’operazione subita. Un ritorno che il prossimo anno potrebbe esserci anche sul campo, in una piazza ancora da scoprire. Intanto l’addio al Tottenham si avvicina e potrebbe arrivare prima di giugno.