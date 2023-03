HIGHLIGHTS | Zaccagni decide il derby: all’Olimpico è festa biancoceleste

La Lazio si aggiudica il derby della capitale numero 182: all’Olimpico la decide Mattia Zaccagni nel secondo tempo

Basta un gol di Zaccagni alla Lazio di Sarri per aggiudicarsi il derby con lo stesso risultato dell’andata, quando a decidere la stracittadina della capitale fu un gol di Felipe Anderson.

Il primo squillo è di marca giallorossa, con Wijnaldum che al 18′ tenta la conclusione da fuori area, sfiorando di poco la traversa. Poi qualche tentativo da ambo le parti, ma senza grandi grattacapi per i portieri. La partita cambia inerzia al 32′ quando la Roma resta in inferiorità numerica: l’arbitro Massa di Imperia espelle Ibanez per somma di ammonizioni. Il difensore ferma Milinkovic-Savic in ripartenza, rimediando così il secondo, pesantissimo, cartellino giallo della serata.

L’episodio accende la partita e gli animi in campo, ma si va all’intervallo col risultato ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa, però, la Lazio prende le misura alla Roma e dopo qualche tentativo sblocca il risultato al 66′: lo fa con Zaccagni il quale, dopo un passaggio al bacio di Felipe Anderson, apre il compasso e piazza la palla sul secondo palo, con una conclusione imprendibile per Rui Patricio. Il gol fa esplodere di gioia la sponda biancoceleste dell’Olimpico che esulta nuovamente poco dopo, quando il Var annulla l’illusorio pareggio della Roma: la squadra di Mourinho aveva subito pareggiato con una deviazione fortuita di Casale, ma la rete vien annullata per fuorigioco di Smalling.

Nel finale la Roma spinge alla ricerca del pareggio e ci va vicina al 77′, quando Spinazzola dal vertice sinistro dell’area di rigore lascia partire un pallonetto sul quale Provedel riesce a salvarsi in calcio d’angolo. Nel finale il forcing della Roma non produce risultati e la Lazio può festeggiare la vittoria numero 58 nei derby della Capitale.

Lazio-Roma: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-ROMA 1-0

65′ Zaccagni

La classifica: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 38, Udinese 38, Fiorentina 37, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

