Non deve giocare mai più”: ira social su Ibanez

Roger Ibanez, difensore centrale brasiliano della Roma, si è reso protagonista dell’ennesimo svarione in un derby con la Lazio: e stavolta è arrivato anche il rosso

Il derby della capitale non è proprio una partita felice per Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho che, ormai, sta inanellando svarioni su svarioni ogni volta che sfida la Lazio.

Tutto è iniziato addirittura sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca in un derby vinto per 3-0 dai biancocelesti nel quale Ibanez è stato il peggiore in campo con una serie di errori clamorosa che ha aperto la strada, soprattutto, a Luis Alberto. Non solo, oltre ad alcuni errori nelle sfide che si sono intercorse, anche nell’ultimo match disputatosi all’andata e vinto dalla Lazio è stato sempre Ibanez, con uno stop sbagliato, a regalare la palla a Pedro, autore dell’assist che è valso i tre punti. Infine è arrivato oggi. L’ex giocatore dell’Atalanta, già ammonito, sbaglia tutto in fase d’impostazione regalando il pallone a Milinkovic-Savic. Per fermare la potenziale occasione, Ibanez frana sul serbo ed è, automaticamente, secondo giallo ed espulsione, pesantissima in una gara tesa come quella capitolina.

Ibanez horror ancora in un derby: furia social

Sui social network, in particolare su Twitter, i tifosi della Roma, e non solo, sono impazziti nei confronti di Ibanez con una serie di tweet, ilari e non, che sono subito schizzati in trend sulla piattaforma dei cinguettii.

La frase più gettonata è sempre la stessa: “Non deve giocare mai più il derby“. Una vera e propria sentenza nei confronti del giocatore brasiliano che, anche in questa occasione, non è riuscito a riscattare, anzi ha peggiorato, il suo score nei derby di Roma fra i giallorossi e la Lazio.

Ibanez i derby non dovrebbe giocarli. Sono 3 volte che li impicca — Callaghan (@danielelozzi) March 19, 2023

Ibanez fa delle vaccate talmente clamorose che mi sorprendo non sia dei nostri — Æ (@pausascenica) March 19, 2023

#Ibanez il derby non lo deve giocare. Maledizione.

Ce li incarta tutti. Tutti.

Ma che gli passa perla testa? Perché? — Guglielmo Timpano (@guglielmotim) March 19, 2023

Buon calciatore, spesso essenziale e decisivo in positivo. Nei derby deve stare in panchina. Per lui e per la Roma.#ASRoma #LazioRoma #Ibanez #19marzo — Andrea Mari (@AndrewMari1988) March 19, 2023