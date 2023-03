La Juventus è solo un ricordo: affare gratis, lampo giallonero

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund potrebbe rovinare i piani dei bianconeri e mettere le mani sul centrocampista.

Uno dei reparti che finirà inevitabilmente sotto la lente dei riflettori in casa Juventus è il centrocampo. L’acquisto di Paul Pogba, infatti, si sta rivelando un autentico flop per i bianconeri: se si escludono la crescita di Rabiot e l’esplosione di Fagioli, la mediana di Allegri ha deluso nuovamente le aspettative. A Paredes, ad esempio, il tecnico livornese nelle ultime settimane sta preferendo in pianta stabile Barrenechea, al quale sta dando minuti e fiducia.

In occasione della prossima estate si potrebbe assistere a nuovi importanti cambiamenti. Chiaramente la Juventus dovrà fare di necessità virtù, capitalizzando quelle occasioni che dovessero presentarsi. Archiviato il sogno Milinkovic Savic, che potrebbe ritornare in auge solo se la “Vecchia Signora” dovesse riuscire a piazzare qualche cessione importante, i bianconeri valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo. Un nome che da tempo è finito nella lista dei desideri della Juventus è quello di Youri Tielemans, legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023 non ancora rinnovato. Dopo un tira e molla durato diversi mesi il belga si sta guardando intorno con convinzione, per capire eventuali margini di manovra.

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund sulle tracce di Tielemans: le ultime

Accostato a diversi club di Premier League, Tielemans fa gola soprattutto all’Arsenal. I “Gunners” nella scorsa campagna acquisti invernale hanno provato in tutti i modi a convincere il Leicester a lasciar partire il proprio gioiello, ma invano. Nelle ultime settimane, però, l’interessamento dei londinesi sembra essere scemato. Arteta, infatti, sembrerebbe essere intenzionato a rinforzare altre zone del campo.

Fase di stallo che potrebbe spianare la strada all’inserimento di altri club. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania, infatti, si spiegano proprio in quest’ottica. Secondo quanto riferito da 90 min.de, infatti, Tielemans sarebbe finito nel mirino – tra le altre – anche del Borussia Dortmund. I gialloneri sono stuzzicati all’idea di puntellare il centrocampo con un innesto che in termini di qualità-prezzo potrebbe garantire loro un grande salto di qualità. L’inserimento del Dortmund potrebbe dunque rimescolare in maniera importante le carte in tavola: la Juventus è avvisata.