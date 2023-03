Juve, 100 milioni per Milinkovic: tripla cessione per finanziarlo

Il centrocampista serbo rimane un grande obiettivo dei bianconeri in vista del mercato della prossima estate

Non si è mai spenta la fiamma che lega la Juventus a Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo rimane uno dei principali sogni di mercato della formazione bianconera, nonostante le cifre altissime per il suo cartellino. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la Lazio, però, potrebbe diventare una buona occasione in uscita.

La Juve, tra l’altro, potrebbe disporre di un cospicuo tesoretto da investire in entrata. Con le eventuali cessioni a titolo definitivo di Kulusevski, McKennie e Zakaria, infatti, il club bianconero potrebbe fare affidamento su un potenziale incasso da 100 milioni di euro da investire sul mercato per un top player. Per questa ragione nell’ultimo sondaggio è stato chiesto agli utenti di Calciomercato.it di scegliere un solo profilo tra quelli a disposizione.

A vincere su Twitter è stato proprio Milinkovic-Savic, sogno proibito dei tifosi bianconeri scelto al primo posto con il 55,8% dei voti. Il calciatore serbo al fianco di Paul Pogba potrebbe comporre una delle coppie di centrocampo più letali sotto il piano sia fisico che tecnico del campionato italiano. Alle sue spalle, con il 20%, è stato scelto il talentuoso centrale di difesa Gvardiol, davanti all’ex interista Achraf Hakimi al 15% e Sterling con il 9,2%.

Calciomercato Juve, Milinkovic-Savic il più votato del sondaggio

Alla luce dei voti raccolti nel sondaggio di mercato sulla Juventus, questi sono stati i risultati finali:

Per quanto riguarda invece le reali possibilità della Juventus su Milinkovic-Savic, va chiarito che ovviamente non si tratta di un’operazione semplice. Non solo per le cifre dell’operazione che si preannunciano sicuramente molto elevate dinnanzi ad un osso duro come Lotito, ma anche per i numerosi estimatori del calciatore in giro per l’Europa che rendono elevata la concorrenza nei suoi confronti.

Bianconeri che a centrocampo sino a questo momento non hanno potuto fare affidamento su Paul Pogba, alle prese con ripetuti infortuni dal suo ritorno a Torino della scorsa estate. Un eventuale affondo nei confronti di Milinkovic-Savic, dunque, potrebbe dipendere anche dal futuro del francese nella rosa bianconera per ragioni d’ingaggio.