Il Milan lo ‘scippa’ alla Juve: scelto l’erede di Ibrahimovic

L’attaccante svedese per la prima volta in stagione questa sera partirà dal primo minuto nella gara contro l’Udinese

Sarà una serata speciale quelle di oggi per il Milan che ritrova dall’inizio per la prima volta in questa stagione Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, rientrato ormai in pianta stabile dopo aver superato il lungo infortunio al ginocchio, avrà il compito di riportare i rossoneri alla vittoria dopo pareggio con la Salernitana.

Per quanto riguarda invece il futuro dell’attaccante che il prossimo 3 ottobre compirà 42 anni, a fine anno potrebbe decidere di lasciare il Milan ed annunciare il ritiro dal calcio. Una scelta dettata soprattutto dai numerosi stop muscolari accusati nell’ultimo biennio, visto che sul piano sia fisico che tecnico ha invece dimostrato di poter essere ancora decisivo su qualsiasi campo e già da stasera vorrà tornare a ribadirlo contro l’Udinese.

In ogni caso, in attesa di blindare Olivier Giroud con un nuovo contratto almeno per un’altra stagione, al Milan servirà una nuova punta per la prossima estate. Il colpo Origi, arrivato a zero nell’ultima sessione estiva, non ha prodotto i risultati sperati tra infortuni e prestazioni non all’altezza delle grandi aspettative riposte nell’ex Liverpool. Da qui è nato il sondaggio lanciato nelle scorse ore sui social di Calciomercato.it su quello che potrebbe essere il vero erede di Ibrahimovic in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, Hojlund stacca tutti: scelto l’erede di Ibrahimovic

Ai tifosi rossoneri è stato chiesto quale potrebbe essere, tra i giovani attaccanti in circolazione, il nome giusto per il reparto avanzato di Stefano Pioli.

A stravincere su Twitter è stato Rasmus Hojlund, l’attaccante rivelazione dell’Atalanta che ieri sera ha deciso la vittoria della Dea con la rete arrivata nei minuti finali contro l’Empoli. Il centravanti danese è stato di gran lunga il più votato tra le alternative a disposizione con il 41,9% delle preferenze.

Alle sue spalle con il 24,3% Gianluca Scamacca, reduce da un primo anno in Premier League non particolarmente brillante con i colori del West Ham. Terzo gradino del podio per Moise Kean con il 17,6%, davanti all’italo-argentino del Tigre chiamato da Roberto Mancini nelle ultime convocazioni della Nazionale Italiana, Mateo Retegui.