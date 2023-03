Regalo Champions: alla Juventus se va via Allegri

In caso di qualificazione alla prossima Champions, il club bianconero potrebbe provare a mettere le mani sul big in uscita dal Manchester City

Nonostante un contratto di altri due anni da 7 milioni netti più bonus, Massimiliano Allegri non ha certezze riguardo una sua permanenza alla Juventus oltre questa stagione. La seconda post ritorno in bianconero. Molto dipenderà dai risultati che riuscirà a ottenere da qui a giugno, con la qualificazione alla prossima Champions che rimane l’obiettivo prioritario; moltissimo da come evolverà la situazione extracampo del club. Il rischio esclusione dalle coppe è concreto.

Le vicende extracampo giocheranno un ruolo chiave pure fronte rinnovo di Angel Di Maria. Sull’argentino in scadenza a giugno ci sono diversi club europei, mentre in Italia – come raccontatovi da Calciomercato.it – c’è solo la Juve in corsa. Tornando ad Allegri, va detto che non è scontata la sua conferma qualora riuscisse a conquistare l’accesso alla Champions 2023/2024. Con una nuova dirigenza, o anche solo un nuovo Ds a Torino potrebbe infatti sbarcare un nuovo allenatore. Magari uno più giovane e con un’idea di calcio più europea del livornese. Per quanto riguarda la campagna acquisti, invece, ‘Relevo’ si espone a proposito della difesa, dove – zona centrale – urge un calciatore di piede mancino non più presente nel reparto da quando Chiellini è volato negli Stati Uniti.

Calciomercato Juventus, Laporte con la Champions

Il sito spagnolo fa anche un nome ben preciso, quello del naturalizzato spagnolo Laporte. A quanto pare i bianconeri sono molto interessati al 28enne che il Manchester City è pronto a cedere nel mercato estivo. Non a caso Guardiola e soci si sono già messi in fila per il sostituto. In prima fila ci sarebbe il croato Gvardiol.

La Juve ha chance di prenderlo solamente, appunto, con la qualificazione in Champions. Pagato ben 65 milioni nel 2018, Laporte ha adesso una valutazione sui 30-35 milioni di euro. Difficilmente i ‘Citizens’ apriranno al prestito, anche perché potrebbero trovare un acquirente nella stessa Premier. Per il ragazzo nato in Francia, Agen, si sta muovendo in realtà pure il Barcellona, anch’esso bisognoso di aggiungere un mancino al roster di difensori.