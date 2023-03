Inter al lavoro per la maxi operazione. Ma quanti ostacoli da superare

Inter e Barcellona si sono incontrate in Portogallo per discutere di eventuali operazioni di calciomercato per la prossima stagione

Dopo la conquista dei quarti di finale della Champions League, battendo il Porto di Sergio Conceiçao nel doppio confronto valido per gli ottavi, l’Inter si muove anche sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Con un vero e proprio blitz, dopo la partita del ‘Do Dragao’ di Porto, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e gli altri dirigenti hanno incontrato una delegazione del Barcellona, presente il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Mateu Alemany. Sul tavolo, come svelato dai colleghi spagnoli, della conversazione sono tornati i nomi di Franck Kessie e Marcelo Brozovic. Come raccontato nello scorso gennaio dalla nostra redazione, le due società hanno discusso concretamente della possibilità di concludere lo scambio già nella finestra di mercato invernale. L’operazione, poi, non si è chiusa per svariati motivi, ma i discorsi sono stati solo rimandati.

Il centrocampista croato, adesso un po’ ai margini della squadra di Simone Inzaghi, sostituito egregiamente da Hakan Calhanoglu durante il periodo di stop forzato, piace moltissimo all’allenatore dei catalani, Xavi. Viceversa, anche l’Inter apprezza moltissimo Franck Kessie, ex centrocampista del Milan passato in blaugrana l’estate scorsa a parametro zero. Ma si è parlato anche di Samuel Umtiti, che si è rilanciato alla grande nel Lecce di Marco Baroni, e di Jordi Alba, anche per lui si tratta di un accostamento datato, in particolare nel momento in cui Gosens sembrava sul punto di dire addio alla società di Suning.

Kessie-Brozovic e tutti gli ostacoli da superare

Per quanto riguarda l’esterno sinistro, in scadenza di contratto nel 2024, è da considerare l’età e il salario altissimo che percepisce attualmente col Barcellona. Discorso diverso per Umtiti che potrebbe rescindere il contratto e piazzarsi a parametro zero l’estate prossima.

Per quanto riguarda la rinnovata ipotesi di scambio tra Brozovic e Kessie, gli ingaggi percepiti sono simili. Ma tutto dipenderà dal prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno, di Sergi Busquets. Se dovesse arrivare la fumata bianca, lo spazio per Brozovic si ridurrebbe drasticamente e questo potrebbe cambiare le carte in tavola. In ogni caso, l’intenzione del Barcellona è quella di chiudere scambi di giocatori alla pari, non avendo cash necessario a chiudere operazioni di mercato. Incontro interlocutorio, le parti torneranno sicuramente a parlarsi nelle prossime settimane: il calciomercato è già iniziato.