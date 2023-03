Blitz a sorpresa per Brozovic: triplo scambio Barcellona-Inter

Il centrocampista croato è stato individuato da Xavi come primo candidato a raccogliere l’eredità di Busquets

Non si è fermato allo scorso gennaio il pressing del Barcellona per Marcelo Brozovic. In virtù della scadenza del contratto di Sergio Busquets al termine dell’attuale stagione, Xavi avrebbe indicato alla proprietà blaugrana il centrocampista dell’Inter come uno dei principali candidati a raccoglierne l’eredità.

Sebbene il Barcellona non si sia ancora del tutto arreso all’idea di perdere a zero il suo numero cinque la prossima estate, sono comunque residue le possibilità di strappare un nuovo contratto in extremis. Anche per questa ragione, come raccontato dal diario ‘Sport’, nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un importante incontro di mercato tra Joan Laporta e Mateu Alemany (rispettivamente presidente e ds del Barcellona) con Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Con un vero e proprio blitz di mercato, i dirigenti blaugrana lo scorso martedì sono stati ad Oporto con l’intento di visitare i nerazzurri, in occasione della trasferta europea che ha visto l’Inter ottenere un prezioso pareggio e dunque la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nel vertice di mercato si sarebbe discusso innanzitutto del futuro di Marcelo Brozovic, ritenuto non più incedibile dal club interista come in passato.

Calciomercato Inter, maxi scambio per Brozovic: tre nomi del Barcellona

Secondo la stessa informazione, nel corso della riunione si sarebbe parlato di un possibile scambio allargato tra Inter e Barcellona.

Oltre al noto interesse per Franck Kessie, i dirigenti nerazzurri avrebbero chiesto informazioni anche su altri due calciatori del club blaugrana. Il primo Jordi Alba, esterno già accostato all’Inter in passato; il secondo Samuel Umtiti, reduce fin qui da una buona stagione nel prestito al Lecce.

Considerata la valutazione da oltre 30 milioni del centrocampista croato, il Barcellona sarebbe tentato ad imbastire un maxi scambio con l’Inter. Tra quelli blaugrana, l’ex Milan è senza alcun dubbio il calciatore che più piace ai nerazzurri. Reduce da una stagione fatta di alti e bassi in Catalogna, l’ivoriano sarebbe disposto a tornare nel campionato italiano ad un solo anno dall’addio a parametro zero.