Sorteggio Champions clamoroso: “Inter-Real Madrid”

Ieri l’Inter di Simone Inzaghi ha pareggiato in casa del Porto e ha conquistato, così, il passaggio ai quarti di Champions: venerdì il sorteggio

Il sofferto, soprattutto per il finale di gara, pareggio senza reti, ottenuto dall’Inter contro il Porto, ha consentito alla squadra di Simone Inzaghi di ottenere il pass per il passaggio ai quarti di finale della Champions League.

I nerazzurri tornano, così, tra le migliori otto squadre d’Europa dopo ben dodici anni: l’ultima volta, nella stagione 2010/2011, quella successiva al triplete conquistato insieme all’allenatore José Mourinho. In panchina sedeva Leonardo che riuscì ad eliminare il Bayern Monaco. I meneghini, però, vennero poi sconfitti ai quarti di finale da un’altra tedesca, lo Schalke 04. In ogni caso, quella de ‘O Dragao’ è stata una partita combattuta dove l’Inter ha rischiato sì, ma sono nel recupero extralarge assegnato dall’arbitro polacco Marciniak. Una grandissima parata di André Onana ha sigillato la qualificazione, con buona pace dell’ex Sergio Conceiçao.

In attesa di conoscere il risultato di Napoli-Eintracht Francoforte, si parte dal 2-0 dell’andata per gli uomini di Luciano Spalletti, sono già due le italiane ad aver conquistato i quarti di finale: l’Inter, appunto, e i ‘cugini’ del Milan di Stefano Pioli. E l’attesa per il sorteggio di venerdì 17 marzo già comincia a salire, e non poco. E c’è chi si augura di incontrare uno dei top club, stasera impegnato nel ritorno degli ottavi di finale contro il Liverpool: stiamo parlando del Real Madrid di Carlo Ancelotti, reduce dal 5-2 inflitto alla squadra di Klopp ad ‘Anfield’.

“Spero che l’Inter butti fuori il Real Madrid”

Sulla questione sorteggio è intervenuto l’opinionista di fede interista Gianni Sandrè ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Il Real Madrid mi è antipatico, soprattutto il portiere che quando gioca contro di noi (l’Inter, ndr) prende anche le mosche. Ho voglia di buttarli fuori, spero di beccarli ai quarti di finale. Il Chelsea mi fa paura, ho visto una squadra che mi ha entusiasmato. Temo, però, che pescheremo Manchester City o Bayern Monaco. Se, invece, dovesse essere sorteggiato il Milan, mal che vada avremo un’italiana in semifinale“. Non resta che attendere due giorni e avremo certezza del sorteggio.