Cuore e fortuna, il Porto non passa: l’Inter è ai quarti di Champions

L’Inter vola ai quarti di finale di Champions League: 0-0 sul campo del Porto e qualificazione per i nerazzurri

L’Inter raggiunge il Milan ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri impattano 0-0 sul campo del Porto e, in virtù dell’1-0 dell’andata, staccano il passo per il turno successivo.

Non un match agevole per la squadra di Inzaghi che capisce subito quanto non sarà semplice uscire indenne dal ‘do Dragao’: al 3′ è Uribe a rendersi subito pericoloso, con una conclusione che sfiora il palo. La risposta dell’Inter arriva al 21′ con un contropiede che Dzeko non sfrutta a dovere. La partita vive di fiammate con i padroni di casa che provano ad assediare l’area di rigore avversaria senza mai creare veri pericoli. Uno per Onana arriva al 40′, al termine di una bella azione manovrata della formazione di casa: è Dimarco ad immolarsi per salvare la porta. All’intervallo si va sullo 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia con il Porto che prova a chiudere i nerazzurri nella propria area di rigore. Ma è Barella a rendersi pericoloso con una conclusione che non va lontano dal palo.

Porto-Inter 0-0: Inzaghi ai quarti di Champions

Iniziano i cambi con Inzaghi che perde Bastoni e fa uscire anche un esausto Darmian. La formazione di Conceicao non trova il guizzo vincente ma ci prova fino all’ultimo minuto.

Il finale è all’arma bianca con Dumfries che salva sulla linea e i legni che in pieno recupero dicono no a Taremi e Grujc. L’Inter riesce a resistere e porta a casa un pareggio che vale la qualificazione ai quarti di Champions. A decidere il gol all’andata di Lukaku, uno dei più criticati dell’annata nerazzurra.

Nell’altra sfida della serata, vita facile per il Manchester City che dilaga contro il Lipsia: 7-0 il punteggio finale con ben cinque gol di Haaland e le reti di Gundogan su assist, neanche a dirlo, del norvegese e di de Bruyne nel recupero.

PORTO-INTER 0-0

MANCHESTER CITY-LIPSIA 7-0: 22′, 24′, 45’+2, 54′ e 57′ Haaland (M), 49′ Gundongan (M), de Bruyne (M)