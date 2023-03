L’orgoglio di Zhang: “Siamo dove l’Inter deve stare”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang commenta la qualificazione ai quarti di Champions, ottenuta in casa del Porto

I quarti di finale di Champions League, come non accadeva dal 2011. L’Inter tanto criticata si prende la sua rivincita e supera il Porto negli ottavi della principale competizione europea.

Dopo l’1-0 dell’andata, arriva il pareggio a reti bianche in casa dei portoghesi con un Onana in grande spolvero e un po’ di buona sorte. Nel post gara, ai microfoni di ‘Mediaset’, è intervenuto il presidente Steven Zhang per commentare la partita ed esprimere la propria soddisfazione per il passaggio del turno.

“E’ stata una notte emozionante – le sue parole a ‘Canale 5’ – nei traguardi di questi anni si è visto il riflesso del duro lavoro e dei sacrifici del club. Siamo arrivati dove l’Inter deve stare”. Zhang ha poi concluso: “Siamo felici del risultato: l‘Inter deve competere sempre ai massimi livelli”. Ora testa a venerdì per il sorteggio e quindi la sfida alla Juventus per blindare il secondo posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions.