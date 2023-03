Napoli-Eintracht, scout al San Paolo: osservati speciali tra i tedeschi

Stasera Napoli-Eintracht per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, diversi profili caldi di mercato tra i tedeschi

Milan e Inter hanno fatto il loro dovere, accedendo ai quarti di finale di Champions League, per la prima volta dopo oltre un decennio. Ora, palla al Napoli, per completare uno storico trittico italiano tra le prime otto d’Europa, eventualità che non si verifica addirittura dal 2006. Per gli azzurri, sarebbe la prima volta a questo punto della competizione. Per centrare questo traguardo storico, occorre completare l’opera dopo il 2-0 dell’andata in casa dell’Eintracht Francoforte, stasera ospite al ‘Maradona’ a partire dalle ore 21.

La squadra di Spalletti, che sta volando in campionato verso un meritato scudetto, vuole ribadire la sua stagione di grazia anche in Europa, dove fin qui ha regalato altrettanto spettacolo. 90 minuti per entrare nella storia, all’andata la superiorità dei partenopei è apparsa netta ma guai a sottovalutare la voglia di rivalsa dell’Eintracht, che è comunque campione in carica dell’Europa League e nella scorsa stagione più di una volta ha sovvertito i pronostici. Nella squadra di Glasner, ci sono diversi profili da tenere d’occhio, in campo e in chiave di mercato, per una sfida che può essere molto interessante anche in prospettiva.

Napoli-Eintracht, Ndicka e gli altri: gioielli in vetrina tra i tedeschi

Uno dei nomi di cui si è maggiormente parlato in questi mesi è il difensore centrale Evan Ndicka, che si libererà a parametro zero in estate e già da tempo, come raccontato da Calciomercato.it, è nel mirino di Juventus, Milan e Roma.

Difensore di piede mancino, capace di disimpegnarsi sia a tre che a quattro, è un profilo giovane (23 anni) e di grande prospettiva. La concorrenza anche all’estero non manca, le squadre nostrane devono provare ad accelerare se vogliono provare ad assicurarselo. Altro giocatore che si svincolerà a parametro zero al termine dell’annata, tra i tedeschi, è il giapponese Daichi Kamada. 26 anni, ha ben figurato con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar, giocando tutte le gare da titolare. E con l’Eintracht vanta in questa stagione numeri di tutto rispetto, con ben 13 gol e 5 assist. Trequartista che può agire anche in posizione più arretrata a centrocampo, sarà lui una delle figure chiave stasera per l’Eintracht per provare a fare risultato, viste oltretutto le assenze di Lindstrom per infortunio e di Kolo Muani, squalificato dopo l’espulsione rimediata tre settimane fa. L’attaccante francese sarebbe stato un altro giocatore da tenere d’occhio con grande attenzione, entrato in ben 30 dei 63 gol stagionali dei suoi con la bellezza di 16 reti e 14 assist. Di sicuro, in ogni caso, nelle prossime settimane il suo nome tornerà d’attualità. Lo aveva seguito lo scorso anno il Milan e potrebbe ripensarci, in giro per l’Europa è un profilo che inizia a fare gola e infatti il suo cartellino si avvicina attualmente ai 40 milioni di euro. Attenzione anche al brasiliano Tuta, 23 anni, difensore centrale che sulla destra gioca anche da terzino, valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

Napoli-Eintracht, probabili formazioni e diretta tv

Il Napoli non fa calcoli e si prepara a schierare la migliore formazione possibile, turnover ancora rimandato, probabilmente alla gara di domenica con il Torino.

Torna Mario Rui sulla fascia sinistra dopo i due turni di stop in campionato per squalifica, davanti confermato Politano con Osimhen e Kvaratskhelia: Lozano ha recuperato ma non è al meglio. L’Eintracht che deve rinunciare come detto a Lindstrom e Kolo Muani posiziona Kamada e Gotze alle spalle di Borrè. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borré. Allenatore: Glasner.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Si parte alle 21 al ‘Maradona’. Gara che sarà visibile su smart tv, pc, smartphone e tablet in esclusiva su Amazon Prime Video.