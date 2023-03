La Juve si spacca su Pogba: “Rescindi e torna a Manchester”

Continua il momento difficile di Paul Pogba che oggi spegne 30 candeline. I tifosi si dividono sul francese mentre la Juventus si interroga sul futuro

Paul Pogba compie 30 anni nel momento probabilmente più difficile della sua carriera. Il centrocampista francese si è fermato nuovamente per un problema muscolare e tornerà in campo soltanto dopo la sosta per le Nazionali.

L’ex Manchester United era tornato in campo nelle scorse settimane dopo diversi mesi di assenza per l’infortunio al menisco del ginocchio, disputando però solamente due spezzoni di gara contro Torino e Roma dal ritorno con la maglia della Juventus. Prima del match di Europa League con il Friburgo la mancata convocazione per il ritardo al ritiro della Continassa, mentre alla vigilia dell’ultima gara con la Sampdoria lo stop nella rifinitura per un nuovo guaio muscolare alla coscia. Pogba piuttosto giù di morale non si è fermato con i tifosi dopo gli ultimi accertamenti al J-Medical: “Scusate ma non ci sto con la testa“, la risposta ai sostenitori che gli chiedevano autografi e foto.

Pogba fa 30 ma c’è poco da festeggiare: il futuro alla Juventus è in bilico

Ma quale sarà il futuro del centrocampista in bianconero? Anche la Juventus si interroga sul destino sotto la Mole di Pogba, legato da un contratto in scadenza nel 2026 con la ‘Vecchia Signora’. Pesano gli 8 milioni di euro a stagione più bonus del nazionale transalpino che al momento non dà le necessarie garanzie fisiche a dirigenza e allenatore. Una rescissione del contratto sarebbe però deleteria a livello economico per il club della Continassa, visto che non potrebbe più usufruire del Decreto crescita sullo stipendio del giocatore. Intanto i tifosi della Juve si sono divisi su Pogba nel post social di auguri della società: c’è chi lo giudica ormai un ex “vecchia gloria” e chi ancora scommette sul ritorno a grandi livelli del ‘Polpo’.

Sempre bello quando fate gli auguri alle vecchie glorie del passato! — Lupo 🐺 #AllegriOut (@LucaRigamonti99) March 15, 2023

@paulpogba auguri Noi ti aspettiamo 💪💪 — Antonino (@AntoninoS973) March 15, 2023

Facci tu un regalo: rescindi e torna a Manchester — The Doctor (@TheDoctorWho95) March 14, 2023

Auguri 🐙 torna presto serve il tuo aiuto 🔥 — Mihawk_bianconero (@AichinoLuca) March 15, 2023

Se tornassi anche in campo sarebbe meglio, non chiediamo tanto. Tanti auguri Paul! 🤍🖤 — Matteo Venturi (@matteven95) March 15, 2023