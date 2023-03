Juventus, tegola Pogba: il comunicato UFFICIALE

Le condizioni dell’infortunato Paul Pogba dopo gli esami di stamattina al J-Medical: altra tegola per la Juventus

Appena conclusi gli esami al J-Medical per gli infortunati Leonardo Bonucci e Paul Pogba in casa Juventus. Notizie non incoraggianti per il centrocampista francese, che dovrà restare fuori dal campo ancora per un po’, dopo i ripetuti stop di questa stagione.

Il comunicato ufficiale del club bianconero riporta che Pogba soffre di “una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra”, accusata nella rifinitura di ieri mattina prima del match contro la Sampdoria. Il giocatore ha già iniziato il relativo iter riabilitativo. Come anticipato dunque dal tecnico Massimiliano Allegri nella serata di ieri, impossibile vederlo in campo nelle prossime sfide con il Friburgo in Europa League e contro l’Inter in campionato. Se ne riparlerà dopo la pausa per le nazionali, l’obiettivo è provare a recuperarlo, a inizio aprile, per la nuova sfida con i nerazzurri, stavolta allo Stadium e per la semifinale di andata di Coppa Italia, oppure per il successivo match di campionato all’Olimpico di Roma contro la Lazio. All’uscita dal J-Medical, il giocatore è apparso piuttosto contrariato per l’ennesimo contrattempo di una stagione che appare per lui maledetta e alla richiesta dei tifosi presenti di autografi e foto ha scosso la testa scusandosi di non essere dell’umore adatto.

Per quanto riguarda Bonucci, invece, un trauma contusivo alla gamba sinistra, con condizioni da monitorare nei prossimi giorni. Maggiori le possibilità dunque, per il difensore, di essere a disposizione per i prossimi impegni.