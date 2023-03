Giuntoli avvisa la Juventus e manda un messaggio a Kvaratskhelia

Le dichiarazioni del Direttore sportivo dei campani prima del calcio d’inizio del match di Champions League

Il Napoli è pronto a scendere in campo al Maradona per il match contro l’Eintracht Francoforte, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Gli azzurri, che hanno praticamente messo le mani sullo Scudetto, vogliono continuare a sognare in Europa. Un sogno possibile grazie al lavoro di Giuntoli, che si è affidato a tanti giocatori nuovi che hanno dato grandi risposte.

Il Direttore sportivo dei campani sta così lavorando per blindare i suoi giocatori. Dopo Lobotka – come raccontato su Calciomercato.it – toccherà ad altri elementi: “Proseguiremo con altri ragazzi di questo gruppo – afferma Giuntoli ai microfoni di Amazon Prime -. Futuro di Kvaratskhelia, Kim e Osimhen? Ci sono altre priorità, loro sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto. Non c’è esigenza di parlare ma approfondiremo in estate. I tifosi possono star tranquilli? Il calcio è fatto di motivazioni, noi siamo il Napoli, eravamo sicuri di fare una squadra forte e la faremo anche in futuro”.

Calciomercato Napoli, Giuntoli allontana la Juve

Come detto, uno degli artefici principali del successo del Napoli è certamente Cristiano Giuntoli. Impossibile non apprezzare il lavoro del Direttore sportivo italiano, che sta portando lo Scudetto in Campania. Una città intera, chiaramente, è pazza di lui ma Giuntoli è stimato anche da De Laurentiis, intenzionato a blindarlo.

Attualmente il Ds ha un accordo con il Napoli in scadenza nel 2024. In queste settimane diverse squadre hanno sondato il terreno per capire un possibile trasferimento. E’ da mesi che vi parliamo dell’interessamento da parte della Juventus ma su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato anche del forte apprezzamento del West Ham, con la nuova proprietà pronta rilevare il club e ad affidarlo proprio a Giuntoli.

Il 51enne fiorentino, però, non sembra pensare ad altro se non al Napoli e le su parole prima del calcio d’inizio del match contro l’Eintracht Francoforte non lasciano dubbi. La Juventus e il nuovo West Ham sono dunque avverti: “Sono qui da otto anni – ammette Giuntoli -. Ho un anno di contratto mi trovo benissimo e non vedo perché non dovrei restare”.