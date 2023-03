Napoli-Lobotka, la firma è UFFICIALE: confermata anticipazione CM.IT

Napoli, arriva la firma di Lobotka: annuncio ufficiale del club azzurro che conferma l’anticipazione di Calciomercato.it

Alla vigilia dell’importante match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha annunciato il rinnovo di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco, perno della mediana di Luciano Spalletti, ha infatti prolungato il proprio contratto sino al 2027. Calciomercato.it aveva sottolineato come l’incontro degli scorsi giorni a Castelvolturno tra gli agenti del calciatore e Cristiano Giuntoli fossero stati molto proficui, sottolineando come l’ufficialità della firma sarebbe presto arrivata. E così è stato. Il club azzurro ha infatti annunciato il rinnovo del giocatore: nel contratto è prevista anche l’opzione per prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione.

Questo il comunicato ufficiale della società partenopea:

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028”.