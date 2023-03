Lobotka-Napoli arriva la svolta: la firma nei prossimi giorni | CM.IT

Il Napoli vince con l’Atalanta e intanto arrivano buone notizie anche sul fronte mercato, col futuro di Lobotka sempre più vicino all’azzurro

Serata perfetta quella del Napoli che contro l’Atalanta con i colpi di Kvaratskhelia e Rrahmani ha cancellato prontamente il ko rimediato la scorsa settimana contro la Lazio. Al contempo arrivano notizie positive anche sul fronte Lobotka in merito al rinnovo.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nella giornata di giovedi a Castelvolturno si è tenuto un meeting di diverse ore tra gli agenti del regista slovacco e Cristiano Giuntoli, oltre allo staff di mercato del Napoli. Un colloqui sereno, funzionale e cordiale in cui hanno sottoposto anche altri possibili calcatori. L’argomento principale è stato chiaramente Lobotka, con il club che ha tutta l’intenzione di blindarlo con un contratto lungo per i prossimi anni. Incontro positivo con una certezza alla base: ci sarà presto l’ufficialità per il rinnovo del rapporto. Saranno riconvocati i procuratori in seguito alla preparazione delle carte. Per lo slovacco è pronto un sostanzioso adeguamento, andando a legarsi quasi a vita al club azzurro. Al netto dell’allenatore la voglia è infatti quella di metterlo al centro del progetto.

La firma nei prossimi giorni: