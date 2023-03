Nuovo allarme Pogba per la Juve: “Per la prossima stagione”

Il giornalista Fabrizio Tencone ha avvisato i tifosi bianconeri sulla condizione fisica del centrocampista francese

Dopo il nuovo infortunio muscolare rimediato da Paul Pogba nei giorni scorsi, la Juventus dovrà fare a meno del centrocampista francese in vista dei prossimi impegni tra Europa League e campionato rispettivamente contro Friburgo e Inter.

Una stagione sin qui da dimenticare per l’ex Manchester United, condizionata dalla strategia adottata la scorsa estate in occasione del primo infortunio al ginocchio. Di questo e non solo si è parlato in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con Fabrizio Tencone: “Quest’ultimo infortunio va a ulteriormente a complicare il già rientro complesso di Pogba, nato da una scelta già col senno di prima non corretta che ha preso con il suo entourage e non in accordo con i colleghi della Juventus”.

Una decisione che in ogni caso spettava innanzitutto al calciatore: “Già nella prima visita a Los Angeles, da un esperto di grandissima fama, era stato immediatamente consigliato l’intervento chirurgico, tutto faceva pensare che fosse la scelta giusta, è stato consigliato in modo diverso e nessuno può e deve obbligarlo a fare un intervento chirurgico, non si può obbligare nessuno a prendere un antibiotico figuriamoci un intervento“.

Infortunio Pogba, Tencone: “Al top per la prossima stagione”

Con Tencone si è anche discusso del fattore psicologico del ragazzo, comprensibilmente giù di morale dopo l’ennesimo infortunio.

Questo il parere del giornalista: “Credo che stia vivendo più che un momento di difficile un momento di delusione, sperava con quella scelta di fare i mondiali, non ha fatto la rassegna e non ha fatto nient’altro, ora c’è questo piccolo nuovo infortunio che aggiunge un ulteriore sforzo emotivo e ulteriore delusione. Non so di altre vicende, ma sicuramente è deluso per come sono andate le cose. Esistono all’interno dello staff medico di quasi tutte le società colleghi esperti della psicologia dello sport, non so perfettamente se nel caso Pogba abbia usufruito della parte dello staff che si occupa della psicologia“.

Infine la previsione di Tencone sul pieno recupero di Pogba: “Secondo me può tornare quello di prima, non parlo del problema muscolare che è minimo, da quello che ho letto è uno di quei problemi che non lascia neanche cicatrice, parlo del problema al menisco. E’ stata tolta la causa dell’infiammazione, ma parliamo di un ammortizzatore importantissimo per il nostro corpo, quindi il ginocchio meriterà ora ogni precauzione. Credo che parliamo quindi ormai per la prossima stagione per quanto riguarda il recupero al top“.