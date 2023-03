Niente da fare per Inter e Juventus: resta nella sua squadra

Da tempo nel mirino di Inter e Juventus, che vorrebbero riprovarci in estate, ma l’obiettivo di nerazzurri e bianconeri resta dov’è

Stagione ancora in corso e pronta a entrare nelle sue fasi cruciali, ma con il calciomercato che inizia già, sullo sfondo, con i primi sondaggi e movimenti in vista della sessione di trasferimenti estiva. Inter e Juventus, tra le altre, chiamate già a programmare il futuro per riscattare un’annata che le ha viste decisamente troppo lontane dalla vetta, per rilanciare la sfida al Napoli. Ma un obiettivo di entrambe sembra già sfumare: si tratta di Jordi Alba.

Il laterale spagnolo era stato vicinissimo ai nerazzurri nell’ultimo giorno di mercato della scorsa estate. In seguito, la redazione di Calciomercato.it vi aveva raccontato dei contatti tra la Juventus e l’entourage di Jordi Alba, per una operazione economicamente non semplicissima. Le due squadre intenderebbero tornare all’assalto del mancino iberico e continuano a monitorarne la situazione. Ma secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, Jordi Alba non avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona e vorrebbe onorare il suo contratto con i catalani in essere fino a giugno del 2024. Questo, nonostante di recente sia finito nuovamente nelle retrovie, con Baldè sempre preferitogli da Xavi nel ruolo di terzino sinistro e un minutaggio decisamente in calo.

No ad Inter e Juventus, Jordi Alba resta al Barcellona nonostante un ‘assist’ dei blaugrana

Il giocatore, infatti, come si apprende sempre da ‘Sport’, vuole continuare a giocarsi le sue chances con la maglia blaugrana e resta a disposizione del tecnico con la massima umiltà e abnegazione in allenamento.

Eppure, il Barcellona sarebbe intenzionato ad agevolare la sua cessione, anche in prestito, al termine della stagione. E il motivo è molto semplice: nella prossima annata, avere ancora Jordi Alba in rosa costerebbe circa 38 milioni di euro, che fanno riferimento non solo al suo ingaggio ma anche a spettanze arretrate pattuite con la dirigenza in vari momenti della sua permanenza in Catalogna. Per agevolare la sua partenza, i catalani intenderebbero persino versare per il prossimo anno la differenza tra l’ingaggio che andrebbe a percepire al suo nuovo club rispetto a quella prevista dal suo contratto attuale (da 12 milioni circa a stagione).