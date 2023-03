Inter, doppio no e via libera per il bomber

Novità interessanti per l’Inter per l’attacco del prossimo anno: strada aperta per i nerazzurri grazie a un doppio rifiuto

Inter alle prese, stasera, con una serata cruciale per la stagione attuale e anche per il futuro. Dalla gara con il Porto passa il futuro di Simone Inzaghi e non soltanto. Nerazzurri che sognano l’accesso alle prime otto d’Europa come non capita dal 2011. Anche Lukaku si gioca molto in termini di permanenza in nerazzurro. Ma l’Inter ha già alternative per il reparto offensivo, o perlomeno ha le idee chiare sui profili da inseguire, nel caso in cui il belga o altri (Dzeko?) dovessero salutare a fine stagione. E da questo punto di vista, arrivano notizie molto interessanti che possono aprire la strada verso Marcus Thuram, con pretendenti che sembrano togliersi dalla corsa.

Secondo Florian Plettenburg, giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’, sia il Bayern Monaco che il Chelsea infatti non sarebbero così interessate al profilo dell’attaccante francese, come poteva essere fino a qualche tempo fa. Piste che si stanno raffreddando e che potrebbero sgombrare la strada per i nerazzurri per il colpo a parametro zero in estate. Qualche settimana fa parlando di Thuram, Ausilio aveva fatto pretattica, rimandando il discorso. Ma adesso, gli scenari potrebbero finalmente arridere al club meneghino.

Inter-Thuram, due anni dopo si può fare

Thuram era stato vicinissimo all’Inter nell’estate del 2021, quando però tutto si era interrotto per il grave infortunio del giocatore che aveva spinto i nerazzurri a ripiegare su Joaquin Correa.

In questa stagione, avendo recuperato dai problemi fisici, Thuram è tornato a far valere le sue doti: 14 gol stagionali in tutto fin qui con il Borussia Monchengladbach, anche se dopo la pausa invernale è andato a segno soltanto una volta. Il Borussia insiste, ma da parte sua non sembrano esserci spiragli per il rinnovo. L’idea di andare via in lista gratuita si è ormai fatta largo nella sua mente, con l’avventura in Serie A che si avvicina. Inter che dovrà guardarsi comunque dall’interessamento della Juventus sul giocatore, anche se in questo momento i nerazzurri sembrerebbero in una posizione di vantaggio.