Lukaku appeso alla Champions: triplo obiettivo con l’addio

L’Inter contro il Porto si gioca l’accesso ai quarti di Champions League. Romelu Lukaku deve guadagnarsi la riconferma in nerazzurro per la prossima stagione

Romelu Lukaku deve riscrivere il suo futuro con la maglia dell’Inter, a partire dalla decisiva sfida di Oporto di questa sera che vale l’accesso ai quarti di Champions League.

Il club nerazzurro non taglia il traguardo delle prime otto in Europa da dodici anni e il passaggio del turno porterebbe intorno ai 20 milioni di euro tra premi Uefa, merchandising e botteghino nelle casse di Zhang. Tesoretto prezioso per dare ossigeno alle finanze della società, oltre a dare maggiore margine alla dirigenza di Viale della Liberazione per il prossimo mercato estivo. Si vedrà se al timone della squadra meneghina ci sarà ancora Simone Inzaghi, che nella sfida del ‘Dragao’ si gioca una bella fetta della sua permanenza in panchina. Steven Zhang è al seguito della squadra nella spedizione portoghese e ha avuto modo di parlare con l’allenatore piacentino durante il viaggio per Oporto. Stessa cosa con Lukaku, anche lui in bilico come Inzaghi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Lukaku in bilico: Champions decisiva per il futuro

Il centravanti belga ha finora disatteso le aspettative, complice una condizione fisica mai ottimale considerando i vari infortuni accusati nel corso degli ultimi mesi.

Lukaku è stato decisivo all’andata con il guizzo che consente all’Inter di conservare un vantaggio minimo ma importante in vista del return match di stasera, ma non basta certamente per certificare la sua permanenza ad Appiano Gentile. Il bomber classe ’93 percepisce un ingaggio da 11 milioni lordi e l’operazione in prestito la scorsa estate è costata circa 13 milioni al club interista. Il giocatore non ha mai fatto mistero di voler fortemente restare a Milan, mentre Marotta e Ausilio stanno valutando attentamente scenari e costi. I dirigenti nerazzurri puntano ad abbassare i costi per rinnovare il prestito dal Chelsea e le parti ne discuteranno nei prossimi mesi.

Serve però uno scatto da parte dello stesso Lukaku – a suon prestazioni e gol – per convincere definitivamente l’Inter a continuare a puntare su di lui e i 20 milioni derivanti dall’accesso ai quarti di Champions sarebbero inoltre fondamentali per avvicinare il belga verso la permanenza con la ‘Beneamata’. Altrimenti gli uomini mercato di Viale della Liberazione faranno altre scelte: Thuram e Balogun intrigano, attenzione anche alla pista Zapata se dovesse lasciare l’Atalanta con il colombiano da tempo pallino di Marotta.