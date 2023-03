Triplo colpo per la Serie A: le big ‘tifano’ per la retrocessione

Musah e non solo, i gioielli del Valencia si deprezzerebbero in caso di retrocessione della squadra che fino a poco tempo fa era alle dipendenze di Gattuso

La vittoria contro l’Osasuna, gol decisivo di Kluivert ancora di proprietà della Roma, permette al Valencia di respirare ma non certo di uscire dalle sabbie mobili di una classifica che la vede al diciassettesimo posto, al pari del Getafe piazzato dietro e con appena un punto in più della penultima, l’Almeria. La sensazione è che la squadra prima di Gattuso, e ora di Baraja dovrà sudarsi fino all’ultima goccia la permanenza nella Liga.

Il club di Peter Lim è sempre in acque agitatissime anche sul piano finanziario, la cessione dei calciatori migliori nel prossimo calciomercato estivo sarà una delle soluzioni per provare a tamponare l’emorragia. Ma ambiente e tifosi sperano quantomeno che ciò possa accadere dopo la salvezza. Rimanere nel massimo campionato, infatti, vorrebbe dire privarsi dei big (ormai si contano sulle dita di una mano) a condizioni economiche accettabili. Dignitose. Viceversa si inaugurerebbe un supermarket con prezzi scontatissimi, come si augurano i potenziali acquirenti per i vari Musah, Gaya e così via. Pure le big di Serie A ‘tifano’ in sostanza per la retrocessione del Valencia nella Liga 2. Non accade dalla stagione ’85/86.

Calciomercato Inter, Musah nel mirino

Il nostro campionato può rappresentare il futuro per almeno tre elementi della formazione di Baraj. Il nome più ‘prestigioso’ è quello di Musah, eclettico centrocampista statunitense su cui l’Inter ha da tempo messo gli occhi.

Vissuto in Italia, a Castelfranco Veneto fino ai nove anni, il classe 2022 è poi calcisticamente cresciuto tra Inghilterra e Spagna, giocando l’ultimo Mondiale con la maglia degli Stati Uniti. In Qatar si è messo ulteriormente in mostra, attirando su di sé l’attenzione di tante società. L’attuale valutazione sui 25-30 milioni potrebbe appunto abbassarsi, divenendo più accessibile per i nerazzurri, se i ‘Pipistrelli’ scendessero in B. Musah può essere l’alternativa a Kessie, se l’ivoriano dovesse restare al Barcellona.

I nerazzurri poi erano e sono sulle tracce di Jesus Vazquez. Il giovane terzino interessava per gennaio, in ottica sostituzione di Gosens alla fine non andato via. Anche lui è rimasto, rimandando probabilmente la partenza in estate.

Da Vazquez a Mamardashvili: Inter, Milan e Juve ‘gufano’ il Valencia

Il classe 2003 piace molto anche al Torino e potrebbe entrare nei radar di Milan e Juventus a caccia di un laterale mancino. A proposito dei bianconeri, è confermata la stima per il portiere dei ‘Pipistrelli’, il 22enne Mamardashvili. Dopo Kvaratskhelia, un altro georgiano potrebbe approdare in Serie A. Nel suo caso raccogliere la pesante eredità di Szczesny.