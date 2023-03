Inter, tegola per Inzaghi: UFFICIALE, salta Porto e Juve

Problemi per Simone Inzaghi e per l’Inter alla vigilia di due gare fondamentali: assenza pesante per i nerazzurri

Dopo il ko con lo Spezia, Simone Inzaghi e l’Inter affrontano due partite cruciali per il prosieguo della stagione. Domani il ritorno con il Porto in Champions League, per accedere ai quarti di finale, quindi la sfida contro la Juventus domenica sera, in campionato. Il tecnico, per il doppio appuntamento, dovrà purtroppo fare a meno di Robin Gosens, che in questo momento sembrava uno dei giocatori in miglior condizione.

Il laterale tedesco, come si apprende da comunicato del club nerazzurro, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti medici presso il centro ‘Humanitas’ di Rozzano. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato un “leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra”, nella zona del polpaccio. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma l’assenza in Portogallo è certa e quasi sicuramente sarà altrettanto con i bianconeri.

Inzaghi, nel frattempo, spera di recuperare per il match del Do Dragao di domani sera almeno Milan Skriniar, che si è allenato in gruppo questa mattina e potrebbe farcela ad essere a disposizione.