Porto-Inter, Inzaghi esclude un big: le scelte in attacco

L’allenatore nerazzurro scioglierà gli ultimissimi dubbi di formazione dopo la riunione tecnica in programma domani

Sta per arrivare il momento che in casa Inter si aspetta da parecchio tempo: a distanza di 12 dall’ultima volta, infatti, la formazione nerazzurra potrebbe regalarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Mai come in questa edizione il club interista è stato così vicino a rientrare tra le otto migliori squadre d’Europa.

Forte del successo ottenuto nella gara di andata vinta a San Siro per 1-0 con rete decisiva di Romelu Lukaku, domani sera allo stadio ‘do Dragao’ la squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere il vantaggio sul rivale Sergio Conceicao. Ai suoi ragazzi basterà quindi una prestazione da imbattuti in Portogallo per accedere al turno successivo e dimenticare la brutta sconfitta rimediata nell’ultima giornata di campionato nella trasferta contro lo Spezia.

Questa mattina ad Appiano Gentile è andata in scena la rifinitura dei nerazzurri, nella quale sono emerse alcune importanti indicazioni in vista della probabile formazione di domani sera. L’Inter, innanzitutto, dovrà fare a meno di Robin Gosens, come comunicato ufficialmente dal club nelle scorse ore. L’esterno tedesco salterà anche il derby d’Italia contro la Juve di domenica sera a causa di un “leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra”.

Porto-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: da Brozovic al ballottaggio in attacco

Se Inzaghi dovrà rinunciare di Gosens, non se la passa di certo meglio Conceicao che – oltre allo squalificato Otavio – non avrà il titolarissimo Joao Mario per infortunio.

🎥 #Inter – L’allenamento di rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile alla vigilia della decisiva sfida di Champions al Dragao #PortoInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/9g3hiM0jI1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 13, 2023

Per quanto riguarda invece la probabile formazione dell’Inter, è confermato il recupero di Milan Skriniar che, dopo essere tornato in gruppo, domani sera partirà dalla panchina. In difesa, dunque, Darmian agirà ancora una volta da braccetto destro al fianco di Acerbi e Bastoni, davanti ad Onana che tornerà dal primo minuto in mezzo ai pali.

Per quanto riguarda le scelte di centrocampo, sembra più che probabile l’esclusione di Marcelo Brozovic dal primo minuto, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dal primo minuto. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre in avanti è ancora ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per affiancare Lautaro Martinez. Questa mattina il bosniaco è stato provato tra i titolari al fianco dell’argentino, ma solamente dopo la riunione tecnica di domani Inzaghi sceglierà su chi puntare tra lui e il belga.