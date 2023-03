Non solo Otavio, Conceicao perde un altro titolarissimo: “Non ci sarà”

L’allenatore del Porto è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter

Mancano poco più di 24 ore alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter. Forte del vantaggio ottenuto all’andata con la vittoria per 1-0, alla squadra di Simone Inzaghi basterà uscire imbattuta dallo stadio ‘do Dragão’ per centrare l’accesso diretto ai quarti.

In attesa della conferenza stampa del tecnico nerazzurro fissata questa sera alle 20.00, pochi istanti fa ha parlato l’allenatore del Porto Sergio Conceicao: “Le partite non sono mai uguali, l’Inter ha calciatori forti e dipende da chi giocherà. In base ai calciatori cambiano anche i movimenti, ma siamo pronti per affrontarli. Credo che sarà una partita equilibrata, complicata contro una squadra di buoni giocatori. Conosciamo le nostre caratteristiche di squadra intensa e aggressiva, vogliamo imporre il nostro gioco”.

L’allenatore portoghese, che dovrà rinunciare allo squalificato Otavio, ha rivelato un’altra importante assenza sulla corsia di destra: “Non ho intenzione di parlare di chi giocherà. Domani vedremo chi sarà titolare e chi sarà in panchina. “Pepé terzino destro? Conosciamo l’Inter, gioca con tre difensori e tre in mezzo. Dobbiamo essere pronti ad adattarci all’avversario, poi vediamo cosa succede. Noi possiamo giocare sia con tre centrocampisti che con due esterni alti. Joao Mario non ci sarà”.

Porto-Inter, Conceicao non si fida: “Inzaghi tecnico esperto”

Conceicao, che in Italia da calciatore ha vestito le maglie di Lazio, Parma e Inter, si è detto fiducioso nonostante lo svantaggio dell’andata.

Questo il suo pensiero: “Avremo a disposizione novanta minuti per cercare di ribaltare il risultato dell’andata. Dobbiamo essere concentrati, poi che serva pazienza o meno dipende. Vedremo quale sarà la strategia”.

In riferimento alla Serie A, invece, Conceicao ha ammesso la sua grande ammirazione: “Ho detto più volte che il calcio italiano mi piace molto, ho una grande passione per l’Italia. È una nazione fantastica, come Milano, Roma e Parma. Anche il campionato è di alto livello”.

Infine, una battuta sul passo falso dei nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro lo Spezia: “Non alleno l’Inter, ma so che tutte le sconfitte sono pesanti per un club di questo livello, abituato a vincere. Secondo me sono partite diverse quelle di campionato e di Champions League. Per l’esperienza che hanno Inzaghi e i suoi calciatori, secondo me a livello mentale la sconfitta di venerdì non entrerà in campo. Questa è la mia convinzione”.