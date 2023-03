Pellegrini, la decisione per Real Sociedad-Roma

La Roma si rituffa sull’Europa League dopo il ko casalingo contro il Sassuolo: novità sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini

La Roma deve subito dimenticare il Sassuolo e la sconfitta interna dell’Olimpico rimediata ieri senza Josè Mourinho in panchina. Tra giovedì e domenica, infatti, i giallorossi chiuderanno prima della sosta con i due decisivi match contro Real Sociedad e Lazio.

Da Trigoria arrivano buone notizie sul fronte Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, out nella partita di ieri, tornerà ad allenarsi in gruppo con un caschetto e giovedì sarà nuovamente a disposizione di Mourinho per la sfida di ritorno di Europa League con la Real Sociedad. Questa mattina il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali di controllo dopo i 30 punti di sutura messi in seguito allo scontro dell’andata. La TAC ha dato esito negativo e Pellegrini potrà così tornare ad allenarsi e giocare con un casco protettivo. Il capitano della Roma è recuperato per la decisiva trasferta di San Sebastian.