Roma, da Pellegrini a Belotti: brutte notizie dall’infermeria

Ieri contro la Real Sociedad il capitano giallorosso è stato costretto a lasciare il campo all’inizio del secondo tempo

Brutte notizie dall’infermeria della Roma all’indomani della convincente vittoria contro la Real Sociedad nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. Punti (tanti) per Lorenzo Pellegrini, mentre per Belotti si registra un problema al polso.

Il capitano giallorosso è stato costretto ad abbandonare la sfida all’inizio del secondo tempo per una botta alla fronte. Sottoposto ad accertamenti, al numero 7 della squadra di Mourinho sono stati applicati diversi punti di sutura per una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale. Nella prossima settimana si sottoporrà ad ulteriori esami, sicura intanto la sua assenza nel match contro il Sassuolo in programma domenica (ore 18) all’Olimpico. Da valutare il suo recupero per il ritorno con la Real Sociedad. In campo nell’ultima mezz’ora, Belotti avrebbe invece rimediato una frattura al polso. Il bomber è in dubbio per la partita col Sassuolo.