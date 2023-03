Roma infuriata con Fabbri, Dionisi: “L’avete visto anche voi…”

Il Sassuolo sbanca l’Olimpico con una grandissima prova e continua la sua risalita: l’orgoglio di Alessio Dionisi in conferenza

La Roma cade 4-3 in casa col Sassuolo, interrompendo la sua striscia positiva all’Olimpico – se si esclude la Coppa Italia – che era impressionante. I neroverdi di Dionisi centrano tre punti pesantissimi che proseguono la loro risalita in classifica, che ora decisamente sorride.

Gli emiliani volano sulle ali di Berardi e Lauriente, semplificati dalla follia di Kumbulla a fine primo tempo, che affonda la Roma. Nel postpartita il tecnico ha parlato ovviamente in maniera orgogliosa dei suoi: “Squadra più consapevole, se fai risultati acquisisci sicurezza. Non siamo ancora maturi, perché siamo giovani sebbene ci sia qualche giocatore esperto. Anche con un uomo in più non è facile giocare all’Olimpico, la Roma ha anche le palle inattive che possono metterci in difficoltà. Serve maturità e consapevolezza lì in quei casi, noi ce l’abbiamo e tante cose oggi sono positive. Mi lascia un po’ di amaro in bocca il 3-4 perché ci siamo complicati la vita. Amen, dobbiamo prenderci tutto quello che c’è stato oggi”.

Sassuolo, Dionisi difende Fabbri e risponde sull’atteggiamento della Roma

Anche oggi l’aspetto arbitrale è stato molto discusso, con Fabbri nel mirino della panchina della Roma e ovviamente di tutto lo stadio giallorosso. Alcuni in queste settimane hanno parlato di una squadra che mette pressione all’arbitro in maniera consapevole e studiata.

La domanda di Calciomercato.it in conferenza stampa verteva proprio sulle impressioni di Dionisi in tal senso: “La partita l’hai vista tu? Quindi devo dirti qualcosa sulla panchina o come si sono mossi loro? Non credo. La partita l’hai vista anche tu, io non la guardo e vedo il campo. Detto questo, l’arbitro ha diretto molto bene”. Sicuramente i tifosi della Roma non saranno d’accordo. Ma intanto il Sassuolo esce con tre punti pesantissimi e di grande prestigio: “Si è visto il risultato in campo di una scelta. Ora mi preme fare i complimenti ai ragazzi in primis. Venerdì abbiamo una partita importante con lo Spezia, che fino a poco tempo fa era sopra. Ora è cambiato tanto. Dobbiamo dimostrare di non essere presuntuosi”.

“Più allegri dopo il mercato? Sicuramente è aumentato lo spirito di squadra. Sono andati via quattro giocatori e ne sono arrivati due. I cambiamenti a volte portano qualcosa di positivo. Se non c’è questo spirito è difficile, poi i risultati di certo facilitano”. Infine su Lauriente: “Non sono sorpreso. Per me può fare ancora di più, non per gol e assist, ma nella continuità di prestazione nella partita. Ha momenti ancora di latenza. Noi prendiamo l’1-2 perché lui non rientra su Zalewski, se troverà questa continuità in partita sarà ancora più forte”.