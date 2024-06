Ronaldo perde ai rigori, lacrime e zero titoli. Fa festa Milinkovic

Cristiano Ronaldo perde ai rigori e chiude la sua stagione in lacrime e senza titoli. Festeggia Milinkovic-Savic che conquista un’altra coppa

E’ stata una serata amara per Cristiano Ronaldo, uscito sconfitto da una finale rocambolesca di King Cup contro il solito Al-Hilal. I bianco-blu hanno dominato un’intera stagione e l’ultima sconfitta contro un club arabo l’hanno patita proprio contro l’Al-Nassr ad agosto del 2023 dopo i tempi supplementari nell’Arab Club Championship Cup.

La sconfitta nella Champions League asiatica ha interrotto la striscia di vittorie consecutive dell’Al-Hilal che ha praticamente sempre vinto in campionato. Uno dei pochi pareggi? Proprio contro CR7 e compagni lo scorso 17 maggio con un 1-1 agguantato al 100′ in una gara che ha dimostrato ancora una volta le difficoltà degli uomini di Jorge Jesus contro quelli di Castro.

E anche nella sfida andata in scena nella serata di ieri, ora italiana, lo spettacolo non è mancato. L’Al-Hilal arrivava con i favori del pronostico e da campione in carica, dopo il successo dello scorso anno contro l’Al Wehda. Dall’altra parte, però, Ronaldo non voleva chiudere un’altra stagione a mani vuote dopo aver superato i 35 gol stagionali.

CR7 chiude in lacrime: è Milinkovic a festeggiare

La partita non è iniziata nel migliore dei modi, però, per il portoghese, che si è ritrovato in svantaggio dopo appena 7 minuti per il gol del solito Mitrovic, il vice capocannoniere stagionale, secondo solo proprio a Cristiano Ronaldo. L’assist decisivo è arrivato da Malcom, altro grandissimo protagonista della cavalcata trionfale dei bianco-blu.

La gara si è complicata ulteriormente per l’Al-Nassr al minuto 56′ per l’espulsione diretta ad Ospina, ex Napoli. Il match è parso chiuso, ma nei minuti finali è successo di tutto: al minuto 87 Al Bulayhi si è fatto espellere e un minuto dopo Yahya ha trovato il gol del pari. Al 90′ è andato fuori per doppio giallo anche un altro ex Napoli, Kalidou Koulibaly, lasciando l’Al-Hilal addirittura in 9.

Ai tempi supplementari c’è stata un’occasione per parte ma non concretizzata e questo ha portato ai calci di rigore. Dal dischetto hanno subito sbagliato Neves per l’Al-Hilal e Telles per l’Al Nassr, lasciando la partita in parità. Ci hanno dovuto pensare Mitrovic e Cristiano Ronaldo a sbloccarla, ma il pathos è aumentato dopo il 5° rigore, dato che prima Abdulhamid e poi Al Hassan hanno sbagliato dal dischetto. Il gol di Al Dawsari ha lasciato tutto nelle mani di Bono, decisivo su Al Nemer per consegnare la coppa Al-Hilal.

A fine partita Cristiano Ronaldo è scoppiato in lacrime per l’ennesima stagione chiusa senza titoli. Da quando è arrivato in Arabia, infatti, il portoghese non è mai riuscito a vincere un trofeo. Alla soglia dei 40 anni per il 5 volte Pallone d’Oro la delusione è stata tantissima ed il rischio che l’avventura in Saudi Pro League si possa chiudere senza successi è sempre più alto.