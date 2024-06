Nuovo caso plusvalenze, aperta inchiesta a Milano: trema pure l’Inter

Inchiesta sulle plusvalenze, questa volta nel mirino ci finisce anche l’Inter: i magistrati della Procura di Milano indagano su alcuni scambi

Dalla Procura di Roma a quella di Milano. Le plusvalenze agitano ancora una volta il calcio italiano e questa volta nel mirino ci finisce l’Inter campione d’Italia.

Tutto nasce dall’indagine condotta nella Capitale su alcune operazioni della Roma: il 22 aprile è arrivato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per la Roma (responsabilità amministrativa) e gli ex dirigenti (tra i quali Pallotta e Fienga per concorso in false comunicazioni sociali di società quotate).

Quattro giorni dopo sono stati aperti altri fascicoli per false comunicazioni sociali, relative alle società con le quali sono avvenuti gli scambi contestati tra il 2017 e il 2020. Tra queste società ci sono anche Inter, Sassuolo e Atalanta con gli atti passati alle Procure di Milano, Modena e Bergamo, mentre il fascicolo aperto per il Napoli è rimasto a Roma dove il club partenopeo ha sede legale.

Tornando all’Inter, come riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, la contestazione fa riferimento all’operazione attuata nell’estate 2018 con Radja Nainggolan in nerazzurro e Davide Santon e il giovane Nicolò Zaniolo alla Roma. Stando a quanto affermato i pm, il trasferimento del belga generò una plusvalenza di 31,9 milioni, contro quella effettiva che avrebbe dovuto essere da 24 milioni, con il centrocampista valutato 4,5 milioni e il terzino 9,5 milioni.

Inter, inchiesta sulle plusvalenze: i dettagli

Stando agli inquirenti, le operazioni erano state fatte con il finale di contabilizzare una plusvalenza più alta di quella effettiva.

A sostegno di questa tesi, i magistrati romani portano alcune dichiarazioni e dei documenti: in particolare i risultati di un’indagine interna commissionata da Dan Friedkin sulle plusvalenze dopo il caso Juventus. Indagine nella quale venivano individuati gli scambi contestati poi dalla Procura, compreso quello con l’Inter.

Ora per la società nerazzurra toccherà ai pm di Milano indagare sulla vicenda, dopo l’archiviazione di giugno 2022. I nuovi atti potrebbero però portare a nuovi approfondimenti anche se c’è da ricordare come l’Inter, a differenza della Juventus, non è quotata in Borsa.